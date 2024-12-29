Країна очолює Коаліцію дронів.

Латвія підготувала для відправки в Україну нову партію безпілотних літальних апаратів різного типу.

Про це у мікроблозі X повідомив міністр оборони країни Андріс Спрудс. Він зазначив, що наступного року Латвія, яка разом з Великою Британією очолює коаліцію безпілотників для України, виділить на закупівлю БПЛА ще 20 мільйонів євро:

"Разом з латвійськими виробниками безпілотників ми продовжуємо підтримувати Україну. Підготовлено останню партію, яка складається з понад 1 000 бойових дронів різних типів".

Коаліція дронів

Нагадаємо, на початку цього року Латвія ініціювала створення Коаліції, яка займатиметься виробництвом та постачанням безпілотників українському війську.

Відео дня

Наразі в Коаліцію входять ще 15 країн: Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Україна, Німеччина та Швеція.

Нещодавно у міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що з початку наступного року почнуть передавати Україні десятки тисяч БПЛА.

Вас також можуть зацікавити новини: