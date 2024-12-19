Загалом Велика Британія вже надала Україні допомогу на суму 12,8 мільярда фунтів стерлінгів.

У січні 2025 року Велика Британія почне постачати до України десятки тисяч дронів. Таку заяву зробив заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард.

"Я можу підтвердити, що в січні [...] ми розпочнемо постачання десятків тисяч безпілотників в рамках коаліції "Морські сили і засоби", яку Велика Британія очолює разом з нашими норвезькими і латвійськими партнерами", – сказав він, виступаючи перед Палатою громад.

Поллард зазначив, що уряд Великої Британії продовжить працювати з Україною, щоб досягти прогресу на її незворотному шляху до членства в НАТО. Крім того, Лондон працюватиме з Контактною групою з питань оборони України та з іншими країнами, прискорити міжнародну підтримку і накласти додаткові витрати на Росію.

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Загалом Велика Британія вже надала Україні допомогу на суму 12,8 мільярда фунтів стерлінгів, і залишається провідним донором військового обладнання, акцентував заступник міністра оборони.

Зброя для України

Велика Британія направить Україні військове обладнання на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів (286 мільйонів доларів). З цієї суми 92 млн фунтів стерлінгів (біля 116 млн доларів) Лондон спрямує на обладнання для посилення Військово-морських сил України, включаючи малі катери, розвідувальні дрони, надводні кораблі без екіпажу, безпілотні літальні апарати та протимінні безпілотники.

Тим часом Бельгія не зможе поставити Києву до кінця 2024 року раніше обіцяні винищувачі F-16. Серед причин називають відсутність запчастин і підготовлених українських пілотів, а також затримки поставок F-35 на заміну в саму Бельгію.

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