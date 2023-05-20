"Велика сімка" виступає проти поведінки Росії, котра використовує енергетичну та інші економічні залежності як зброю.

Лідери країн G7 ухвалили план протидії таким ризикам, як російське "озброєння енергетики". Про це йдеться в спільній заяві, оприлюдненій в суботу, 20 травня, пише CNN.

"Ми працюватимемо разом, щоб гарантувати, що спроби використовувати економічну залежність як зброю, змушуючи членів G7 і наших партнерів, у тому числі малі економіки, виконувати вимоги та підкорятися їм, зазнають невдачі та зіткнуться з наслідками", - йдеться в заяві.

"Велика сімка" виступає проти поведінки Росії, котра використовує енергетичну та інші економічні залежності як зброю.

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CNN зазначає, що Росію вже давно звинувачують у використанні енергетики в якості "зброї", маніпулюванні цінами та постачанням як засобу отримання політичного впливу.

Європа, зокрема, намагалася відмовитися від російської енергії з початку війни в Україні.

Російський шантаж

Як повідомляв УНІАН, Росія неодноразово вдавалася до енергетичного шантажу, обмежуючи поставки газу або інших товарів, якщо не будуть виконані її вимоги. Зокрема, під надуманими приводами Росія зупинила постачання газу газопроводом "Північний потік-1". Багатьом європейським країнам, зокрема Чехії, Литві і Молдові, вдалося повністю або частково відмовитися від російського газу.

Також країна-терорист під керівництвом воєнного злочинця Володимира Путіна шантажує світ поставками продовольства з України, що впливає на забезпечення харчами людей перш за все в бідних державах.

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