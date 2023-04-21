Від початку цього року газ із Росії до Чехії не імпортувався.

У першому кварталі 2023 року Чехія змогла позбутися залежності від імпорту газу з Росії.

Як повідомляє Міністерство промисловості та торгівлі Республіки на своєму сайті, від початку цього року газ з Росії до Чехії не імпортувався.

"Із загального обсягу 1,71 млрд кубометрів імпортованого газу 100% пройшло через Німеччину. Протягом цього періоду газ не надходив через Словаччину, яка є єдиним місцем, звідки трубопровідні поставки з Росії можуть надходити на чеську територію", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що поставки через Німеччину складаються зі зрідженого газу з Бельгії та Нідерландів, а також газу з Норвегії.

"Вперше в сучасній історії Чехії ми повністю обійшлися без поставок газу з Росії протягом першого кварталу року. Це великий успіх… Ми всі сприяли цьому, тому що скорочення споживання відіграло вирішальну роль. Однак це не означає, що ми виграли. Для підготовки до наступної зими Європа матиме менше газу без російських поставок, ніж раніше, тому й надалі потрібно буде відповідально підходити до споживання газу", - наголосив міністр промисловості й торгівлі Юзеф Сікела.

За даними міністерства, за попередніми розрахунками, споживання газу в період з 1 січня по 16 квітня досягло 2,895 млрд кубометрів, що на 13,6% менше спожитого у порівняні з минулим роком і на 19,7% порівняно із середнім споживанням за останні три роки.

Як зазначається, саме збільшення поставок скрапленого природнього газу до Європи, зокрема з Бельгії та Нідерландів, відіграє значну роль у запасах газу в Європі. Хоча минулого року середня ємність сховищ в ЄС була на дуже низькому рівні, зараз європейські сховища в середньому заповнені приблизно наполовину.

Залежність ЄС від російського газу - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в рамках енергетичної стратегії Європейський Союз має намір повністю відмовитися від поставок російського газу і перейти на інші джерела. Таку заяву зробив голова комітету ЄП з промисловості, досліджень та енергетики Крістіан Сілвіу-Бушой в лютому.

Зокрема, Литва повністю відмовилась від російського газу ще в квітні 2022 року та стала першою країною ЄС, яка повністю обірвала зв'язки з країною-окупантом у цій галузі.

У Київській школі економіки (KSE Institute) прогнозують, що в 2023 році доходи Росії від експорту нафти й газу впадуть на 50% у порівнянні з минулим роком, до критичних 40 млрд дол. на квартал. Фахівці очікують, що саме цей рік стане вирішальним для російської економіки. Звіт прогнозує суттєве скорочення доходів від нафти та газу, оскільки середовище стає дедалі менш сприятливим через запроваджені санкції проти РФ у зв’язку з широкомасштабним вторгненням в Україну.

При цьому, 19 квітня видання Financial Times повідомило, що в газових сховищах в ЄС зберігаються рекордні за понад 10 років обсяги газу після м'якої зими, що зміцнює надії на те, що блок зможе мінімізувати імпорт з Росії.

За даними галузевої організації Gas Infrastructure Europe, на початок квітня сховища блоку були заповнені на рівні 55,7%, що є найвищим рівнем щонайменше з 2011 року. Цей рівень також приблизно на 20 відсоткових пунктів перевищує середній показник за попередні п'ять років, а за останні два тижні він ще більше зріс - до 56,5%.

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