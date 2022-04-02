Всю потребу Литви в газі задовольняють тепер через Клайпедський термінал зрідженого природного газу.

Литва вирішила більше не імпортувати природний газ з Росії, у такий спосіб ставши першою серед країн ЄС, яка повністю відмовилася від російського газу.

Про це повідомляє Міністерство енергетики Литовської Республіки.

"Прагнучи отримати повну енергетичну незалежність від російського газу, у відповідь на енергетичний шантаж Росії в Європі та війну в Україні, Литва повністю відмовилася від російського газу: з початку цього місяця литовська газотранспортна система працює без імпорту російського газу", – йдеться у повідомленні.

Всю потребу Литви в газі задовольняють тепер через Клайпедський термінал зрідженого природного газу. На найближчий період клієнти оформляли замовлення на транспортування газу лише з терміналу. У разі потреби газ до Литви також можна буде постачати через газове сполучення з Латвією, а з 1 травня – і через газову мережу з Польщею.

Міністр енергетики Дайнюс Крейвіс наголосив, що це поворотний момент в історії енергетичної незалежності Литви:

"Ми перша країна ЄС серед країн-постачальників "Газпрому", яка забезпечила незалежність від поставок російського газу, і це є результатом довгострокової послідовності, енергетичної політики та своєчасних інфраструктурних рішень", – заявив він.

Енергетичний шантаж Росії в Європі

23 березня президент країни-агресора Путін заявив, що РФ вирішила приймати оплату за поставлений в Європу газ у російських рублях.

У цих умовах вимога Росії платити за газ в рублях втрачає сенс, оскільки Литва більше не замовляє російський газ і не планує за нього сплачувати. У відповідь російська газопостачальна компанія "Газпром" повідомила Amber Grid, що більше не має наміру імпортувати газ з Росії через литовсько-білоруське сполучення.

Транзитний газ через Литву продовжує транспортуватись для потреб Кенігсберга, але в іншому технічному режимі, ніж зазвичай, забезпечуючи передачу лише необхідної для транзиту кількості газу.

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