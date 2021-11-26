Лукашенко демонстративно провів розмови з нелегалами.

Олександр Лукашенко, якого Захід звинувачує у використанні людей як зброї у гібридній атаці на ЄС, прибув до табору біженців на білорусько-польському кордоні.

Відео прибуття з’явилося на лояльних до режиму Лукашенка Telegram-каналах.

Пропагандисти зняли, як нелегали під оплески вітають Лукашенка, з усіх боків оточеного силовиками.

Лукашенко, своєю чергою, пообіцяв, що, мовляв, усе зробить, як того захочуть мігранти, "навіть якщо це буде погано для поляків, латишів чи ще когось".

При цьому політик стверджував, що біженці йдуть не тільки через Білорусь, а й використовують українські шляхи для нелегального перетину кордону з ЄС: "Ідуть не тільки через Білорусь, а й через Україну, яка виводить свої війська на кордон".

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Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі телеканалу "ДОМ" 25 листопада заявив, що скупчення груп незаконних мігрантів не спостерігається.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності запровадила режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Європейський Союз звинувачує білоруського правителя у тому, що він дозволяє ввозити мігрантів із кризових регіонів до Білорусі, а згодом контрабандним шляхом намагатися переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії. Тому, Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

У білоруському таборі для мігрантів зафіксовано спалах COVID-19. Близько 100 мігрантів було госпіталізовано з логістичного центру "Брузги" на білорусько-польському кордоні, зокрема з тяжкою формою коронавірусу.

Автор: Яна Ставська