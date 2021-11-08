Тим часом Міноборони Польщі опублікувало нові відео зі спробами прориву нелегалами кордону з боку Білорусі.

Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак на сторінці в Twitter.

За його словами, наразі на польсько-білоруському кордоні чергують понад 12 тисяч солдатів.

"На кордоні чергують понад 12 тисяч солдатів. Ми підвищили готовність військ територіальної оборони. Разом зі службами Міністерства внутрішніх справ та адміністрації ми готові захищати польський кордон", - написав Блащак.

Тим часом Міноборони Польщі опублікувало нові відео зі спробами прориву нелегалами кордону з боку Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з території Білорусі сотні мігрантів з рюкзаками прямо по дорозі попрямували в бік польського кордону. Всупереч офіційним заявам білоруського режиму, біженці перебувають на території Білорусі. Польща вже збирає екстрену нараду через ситуацію на кордоні з Білоруссю. Міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарин назвав скупчення мігрантів на кордоні спробою силового вторгнення до Польщі.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброю в так званій гібридній війні проти ЄС.

Польський парламент проголосував за легалізацію вигнання мігрантів на кордоні. Зміни в законі передбачають, що затримані на місці мігранти, які незаконно перетинають кордон, повинні покинути територію Польщі. Їм також може бути заборонений в'їзд в країну на термін від шести місяців до трьох років. Після прийняття поправки до закону парламент також схвалив будівництво прикордонної споруди вартістю 353 млн євро, яка має бути обладнана датчиками руху.

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Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі та Білорусі вже загинули кілька мігрантів.

Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів із території сусідньої країни.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

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Автор: Олександр Топчій