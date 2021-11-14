Під санкції потраплять білоруські чиновники, авіакомпанії та туристичні агенції, які причетні до перевезення мігрантів до кордонів Євросоюзу.

Міністри закордонних справ ЄС розширять санкції проти Білорусі на тлі міграційної кризи.

Про це заявив верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель французькій газеті Le Journal du Dimanche, пише Reuters.

Міністри закордонних справ країн ЄС мають зустрітися в понеділок.

"Ми дамо зелене світло на розширення правової бази наших санкцій проти Білорусі, щоб її можна було застосовувати до всіх, хто бере участь у незаконному ввезенні мігрантів до цієї країни", – сказав Боррелль.

За його словами, під санкції потраплять авіакомпанії та туристичні агенції, які причетні до перевезення мігрантів до кордонів Євросоюзу. Також будуть покарані близько 30 білоруських чиновників, які причетні до міграційної кризи.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко, який вже перебуває під міжнародними санкціями за придушення протестів, пригрозив помститися будь-яким новим санкціям, у тому числі закриттям транзиту газу до Європи через Білорусь.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в так званій гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Також ці країни посилили охорону своїх кордонів, зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності запровадила режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

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Тим часом, Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС – таким чином Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

У ЄС заявили, що готові вивчити можливість запровадження нових санкцій у відповідь на міграційну гібридну атаку Лукашенка.

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Автор: Олександр Топчій