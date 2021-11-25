За біженцями, які очікують евакуації в мінському аеропорту, не надіслали літак.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав європейських політиків "мерзотниками" і зазначив, що евакуація нелегальних мігрантів повинна оплачуватися країнами Європейського Союзу.

Про це Лукашенко заявив під час зборів Конституційної комісії, коментуючи скасування евакуаційного рейсу з Мінська.

"Так нехай європейці заплятять. Теж, мерзотники, виділимо ми гроші, мільйони, тисячі. Жодної копійки сюди не надійшло грошей. Не треба нам Червоний Хрест та інше, поки годуємо і поїмо ми цих людей, не за їх рахунок", - заявив Лукашенко.

Читайте такожЛукашенко розв'язав проти Євросоюзу гібридну війну – прем'єр ПольщіПрезидент Білорусі обурився, що ЄС не виділив гроші на рейс для мігрантів.

"Це їм дуже важливо. Скільки там цей рейс коштує і нікому оплатити? Нехай Євросоюз оплатить", - підсумував Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Німеччина відповіла на пропозицію Лукашенка прийняти 2 тисячі мігрантів - країна відмовилося відкрити гуманітарний коридор для нелегальних мігрантів, які перебувають на кордоні Білорусі та ЄС. Також Лукашенко припустив, що його силовики могли сприяти тому, що мігранти перейшли до Польщі, і водночас заперечує, що біженці потрапили до Білорусі за його підтримки.

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Автор: Екатерина Малюга