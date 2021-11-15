За словами голови зовнішньої політики ЄС Жозепа Борреля, потік мігрантів до Білорусі останніми днями майже припинився.

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу затвердили нові критерії санкцій щодо Білорусі.

Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк на сторінці в Twitter.

"Міністри закордонних справ ЄС офіційно прийняли нові критерії санкцій щодо Білорусі. Сьогодні вони також дадуть політичну згоду на введення додаткових санкцій", - йдеться в повідомленні.

При цьому Йозвяк зазначив, що фактичний список громадян і організацій, щодо яких будуть запроваджені санкції, сьогодні готовий не буде.

Крім того, Йозвяк повідомив, що за словами голови зовнішньої політики ЄС Жозепа Борреля, потік мігрантів до Білорусі, які потім направляються до Польщі, Литви і Латвії, останніми днями майже припинився завдяки діям ЄС у спілкуванні з авіакомпаніями та третіми країнами.

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Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності запровадила режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Європейський Союз звинувачує білоруського правителя у тому, що він дозволяє ввозити мігрантів із кризових регіонів до Білорусі, а згодом контрабандним шляхом намагатися переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії. Тому, Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

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Автор: Олександр Топчій