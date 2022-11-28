1 грудня має відбутися спільна прес-конференція президентів.

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Сполучених Штатів Америки обговорить з президентом Джо Байденом війну в Україні.

За словами французького чиновника, Макрон повинен прибути до Вашингтона у вівторок ввечері, пише CNN. У середу він проведе ряд робочих засідань, присвячених космосу, клімату та ядерній енергії.

Політичні обговорення почнуться в Білому домі в четвер вранці. Після цього має відбутися прес-конференція Макрона і Байдена.

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Чиновник зазначив, що візит Макрона до США припадає на момент війни в Україні, коли "важливо підтвердити неймовірно тісну співпрацю, яка у нас була з самого початку цієї війни, жорстокого вторгнення Росії, і навіть раніше, під час підготовки до такого сценарію".

"Ми хочемо адаптувати нашу підтримку України в цей момент, і Франція організовується разом з Україною", - додав він, заявивши, що це важливий момент для підтвердження, адаптації та збільшення підтримки України.

Позиція Франції у війні

У травні президент України Володимир Зеленський заявив, що Макрон пропонував йому піти на поступки Росії у питанні суверенітету країни.

Французького президента неодноразово критикували за дзвінки президенту РФ Володимиру Путіну. Той відповідав, що хоче допомогти в просуванні мирних переговорів.

На початку листопада Макрон заявив, що сторонам доведеться повернутися до переговорів, однак час і умови повинна буде диктувати Україна.

Як повідомляв УНІАН, раніше Франція передала Україні 100 генераторів великої потужності.

Також нещодавно стало відомо, що Україна отримала від Франції зенітні ракетні комплекси Crotale для захисту неба. Міністр оборони країни пообіцяв, що Франція продовжить підтримувати українську армію.

Також країна обіцяла передати для Збройних сил України ще шість самохідних артилерійських установок Caesar.

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