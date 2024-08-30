Надії Telegram на прибуткове IPO протягом двох років були підірвані кримінальними звинуваченнями проти виконавчого гендиректора Павла Дурова. Причина – власники облігацій компанії зазнали великих збитків через події останніх кількох днів, пише Financial Times.
У березні цього року Дуров заявив, що просуває плани IPO, після того, як відкинув підходи потенційних інвесторів, які оцінили дубайську компанію у "більш ніж 30 мільярдів доларів". Але експерти попереджають, що будь-який лістинг матиме труднощі, якщо рекламодавці виявлятимуть небажання витрачати кошти на платформу, яка зараз пов’язана з імовірними матеріалами про сексуальне насильство над дітьми: "Тоді ви залишитеся з криптовалютними шахрайствами та рекламою швидкої втрати ваги", – сказала особа, знайома з бізнесом.
У Франції Дурову пред’явлено низку попередніх звинувачень у зв’язку з імовірною нездатністю Telegram боротися зі злочинністю в додатку, включно з обвинуваченнями, які караються до 10 років ув’язнення. За словами журналістів, ця подія є катастрофічною для дубайського Telegram та його невловимого виконавчого директора, який намагався розширити бізнес перед можливим виходом на біржу до 2026 року.
Ціна облігацій Telegram впала майже на 10 процентних пунктів і торгується на рівні близько 87 центів, що становить понад 16%, порівняно з приблизно 96 центами до арешту Дурова.
Згідно з умовами, власники облігацій Telegram зможуть конвертувати старший незабезпечений борг в акції зі знижкою до ціни IPO Telegram, якщо лістинг відбудеться до кінця березня 2026 року. Це стимулює компанію провести лістинг до цієї дати: "Чи купилися б інвестори на IPO, якщо вони не впевнені, що Telegram є париєю? Я не впевнений. Інвестори облігацій зіткнуться з подібною дилемою. У будь-якому випадку я б не очікував швидкого повернення облігацій", – сказав один власник облігацій, додавши, що приватні інвестори можуть скористатися можливістю купити компанію зі знижкою.
Шлях до IPO
Дуров нарощував зусилля з монетизації, запроваджуючи нові підписки та рекламні пропозиції, щоб стати "фінансово самоокупним". Фінансова звітність Telegram за 2023 рік, з якою ознайомилася FT, показує, що минулого року компанія отримала 342 мільйони доларів доходу при операційних збитках у 108 мільйонів доларів. Загальні збитки склали близько 173 мільйонів доларів після сплати податків.
Telegram повністю належить Дурову, який володіє багатомільярдним капіталом у криптовалюті, але компанія залучила близько 2,4 мільярда доларів боргового фінансування, термін погашення якого настає у 2026 році. Це включає розміщення облігацій на 1 мільярд доларів у 2021 році, серед інвесторів якого були державні фонди Абу-Дабі. Нещодавно на початку цього року було залучено 330 мільйонів доларів у випуску, який, за словами Дурова, був перепідписаний.
Згідно з фінансовим звітом компанії за 2023 рік, Дуров особисто придбав облігації Telegram на суму щонайменше 64 мільйони доларів, як частину того, що він раніше описав як інвестування "сотень мільйонів" у розвиток Telegram.
Криптовалюта Telegram
У статті вказано, що компанія тісно пов’язана з Toncoin, криптовалютою, яка спочатку була розроблена командою Telegram і залучила, зокрема, індивідуальних та інституційних російських інвесторів.
У 2023 році фінансові збитки Telegram були частково компенсовані підвищенням вартості цифрових активів, які вона тримає на своєму балансі. Минулого року вони загалом коштували майже 400 мільйонів доларів. Тим часом у 2024 році компанія також продала Toncoin на суму понад 244 мільйони доларів готівкою.
Однак і цифрові активи компанії постраждали від арешту у Франції, після новин вартість Toncoin впала майже на 20%.
Дилема для Дурова
Автори підкреслюють, що залишається незрозумілим, як Дуров продовжуватиме керувати платформою. Можливо, це завдання ляже на невелику групу лояльних менеджерів компанії.
Дуров сказав, що в компанії всього близько 50 співробітників, включаючи 30 перевірених інженерів. Він зазначав, що обрав свою команду, влаштувавши змагання з програмування, а потім намагаючись зацікавити переможців. Бізнесмен стверджував, що це були переважно програмісти з України. Людина, близька до цього питання, описала співробітників як "супермолодих", яких привезли зі Східної Європи.
За словами журналістів, Дуров є головним у прийнятті рішень. Централізований стиль керівництва викликає питання про те, "чи може Telegram існувати без Павла", — сказала дослідник Цюріхського університету та експерт із соціальних мереж Александра Урман.
Справа Telegram
Французькі спецслужби затримали засновника і генерального директора месенджера Telegram Павла Дурова 24 серпня у Франції. Повідомлялось, що Дурова затримали через відмову Telegram від співпраці з питань фінансових і кіберзлочинів. Видання повідомляє, що розслідування ведуть підрозділ кібержандармерії та національний підрозділ поліції Франції по боротьбі з шахрайством.
28 серпня слідчий суддя припинив утримання бізнесмена під вартою в поліції з метою його первинного допиту та можливого пред'явлення обвинувачення. Його взяли під судовий нагляд, Дурову накладено заборону на виїзд із Франції. Він може уникнути попереднього ув'язнення, внісши заставу в розмірі 5 млн євро, повідомляє прокуратура Парижа. Після слухання в суді йому також висунули звинувачення.
Також стало відомо, що брата Павла Дурова також оголошено у розшук у Франції. До того ж Євросоюз перевіряє, чи не бреше Telegram про кількість своїх користувачів у ЄС, щоб залишатися "нижче радарів" Єврокомісії.