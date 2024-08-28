Дуров шість років тому зустрічався з президентом Франції за ланчем.

За шість років до арешту Павла Дурова у Франції, у 2018 році, президент країни Еммануель Макрон зустрічався з ним за ланчем і пропонував перенести штаб-квартиру Telegram у Париж. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела.

"На обіді у 2018 році, про який раніше не повідомлялося, Макрон запропонував Дурову перевести Telegram у Париж... Дуров тоді відмовився", - пише WSJ.

Крім того, за словами одного зі співрозмовників, французький лідер навіть обговорював можливість надання йому французького громадянства.

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Раніше Дуров уже привертав увагу французької влади. Так, за даними джерел WSJ, у 2017 році французькі шпигуни націлилися на Дурова під час спільної операції з Об'єднаними Арабськими Еміратами, зламавши його iPhone. Шпигунська операція, про яку раніше також не повідомлялося, отримала кодову назву "Пурпурова музика". Французькі спецслужби були вкрай стурбовані тим, що "Ісламська держава" використовує Telegram для вербування бойовиків і планування терактів.

Як зазначає видання, арешт Дурова відображає зростаючу стурбованість, особливо в Європі, загрозою, яку становлять для суспільства великі цифрові компанії. Влада побоюється, що Telegram, X, TikTok та інші платформи поширюють дезінформацію, розпалюють антисемітизм і расизм і допускають незаконну торгівлю на своїх платформах. Французький закон, підписаний цього року, зобов'язує онлайн-платформи співпрацювати з владою у викоріненні такого контенту.

Також, за словами близького до Дурова джерела, компанія протягом багатьох років ігнорувала повістки та судові приписи, які надсилали правоохоронні органи і які накопичувалися на адреси електронної пошти компанії, яку рідко перевіряли.

"Хоча немає жодних вказівок на те, що ті ранні бесіди з Макроном або злом телефону Дурова зіграли роль у його затриманні, ці подробиці проливають нове світло на стосунки Дурова з Францією та ОАЕ", - пише WSJ.

Позиція Дурова на міжнародній арені

Дуров покинув Росію 2014 року, заявивши, що зіткнувся з тиском з боку Кремля з вимогою розкриття персональних даних російській владі.

Він переміщався між Близьким Сходом, Європою та Америкою, попутно накопичуючи паспорти. Крім Франції та ОАЕ, у Дурова є громадянство Сент-Кітс і Невіс, острівної держави в Карибському басейні, яка пропонує його тим, хто може заплатити. Зрештою він заснував Telegram в ОАЕ.

Франція й ОАЕ надали Дурову громадянство 2021 року, і того ж року країни Перської затоки інвестували в його платформу понад 75 мільйонів доларів.

Французький паспорт дозволив йому вільно переміщатися Європою. В інтерв'ю колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону, Дуров розповів, що кілька разів їздив до США, додавши, що в аеропорту та інших місцях його завжди зустрічають агенти Федерального бюро розслідувань, які намагаються домогтися від нього співпраці.

"Наскільки я розумію, вони хотіли налагодити відносини, щоб у певному сенсі краще контролювати Telegram", - сказав Дуров.

Затримання Дурова - що відомо

Нагадаємо, гендиректора і засновника Telegram затримали у Франції ще 24 серпня. Йому закидають численні звинувачення в порушеннях роботи месенджера, серед яких тероризм, шахрайство і торгівля наркотиками. При цьому, за даними французьких ЗМІ, Дуров після затримання сказав французьким правоохоронцям, що в нього була запланована зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. однак Єлисейський палац офіційно спростував це в коментарі журналістам.

Президент Франції Еммануель Макрон уже прокоментував затримання Дурова. За його словами, не йдеться про політичну справу, а судова система країни є повністю незалежною.

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