Засновник месенджера Telegram Павло Дуров після затримання сказав французьким правоохоронцям, що у нього була запланована зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це повідомляє французька щотижнева сатирична газета Le Canard enchaîné. "Павло Дуров, керівник Telegram, сказав поліцейським, які затримали його при виході з літака, що він мав повечеряти з Макроном", - йдеться у повідомленні.
Єлисейський палац офіційно спростував це в коментарі журналістам. У президента Франції сказали, що того вечора він був у Ле Туке.
Затримання Дурова
Нагадаємо, гендиректора та засновника Telegram затримали у Франції ще 24 серпня. Йому закидають численні звинувачення в порушеннях роботи месенджера, серед яких тероризм, шахрайство та торгівля наркотиками.
Команда Telegram запевняє, що вони дотримуються законів Європейського союзу, а самому засновнику месенджера нічого приховувати.
Президент Франціїї Еммануель Макрон вже прокоментував затримання Дурова. За його словами, мова не йде про політичну справу, а судова система країни є повністю незалежною.
За даним ЗМІ, бізнесмена залишили під вартою до 28 серпня. Після цього правоохоронці або відпустять його, або висунуть йому звинувачення.