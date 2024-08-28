У президента спростовують цю інформацію.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров після затримання сказав французьким правоохоронцям, що у нього була запланована зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє французька щотижнева сатирична газета Le Canard enchaîné. "Павло Дуров, керівник Telegram, сказав поліцейським, які затримали його при виході з літака, що він мав повечеряти з Макроном", - йдеться у повідомленні.

Єлисейський палац офіційно спростував це в коментарі журналістам. У президента Франції сказали, що того вечора він був у Ле Туке.

Відео дня

Затримання Дурова

Нагадаємо, гендиректора та засновника Telegram затримали у Франції ще 24 серпня. Йому закидають численні звинувачення в порушеннях роботи месенджера, серед яких тероризм, шахрайство та торгівля наркотиками.

Команда Telegram запевняє, що вони дотримуються законів Європейського союзу, а самому засновнику месенджера нічого приховувати.

Президент Франціїї Еммануель Макрон вже прокоментував затримання Дурова. За його словами, мова не йде про політичну справу, а судова система країни є повністю незалежною.

За даним ЗМІ, бізнесмена залишили під вартою до 28 серпня. Після цього правоохоронці або відпустять його, або висунуть йому звинувачення.

Вас також можуть зацікавити новини: