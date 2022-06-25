Хід і тон розмови збентежив бургомістра.

Мер Берліна Франциска Ґіффай 30 хвилин розмовляла з невідомою людиною, яка видала себе за київського міського голову Віталія Кличка.

Про це пише Tagesspiegel.

Про зустріч запросила українська сторона, стверджує берлінська влада. По яких каналах це сталося - поки невідомо.

Хід і тон розмови збентежив бургомістра - невідомий розпитував про догляд за українськими біженцями, нібито отримання ними соцдопомоги обманним шляхом, співпрацю місцевої влади, щоб українські чоловіки їхали в Україну воювати.

Розмову перервали передчасно.

Прес-секретар Сенату Ліза Фреріхс допустила, що невідомі використовували діпфейк Віталія Кличка.

"На жаль, це частина реальності, що війна ведеться всіма засобами, в тому числі онлайн, щоб цифровими методами підірвати довіру і дискредитувати партнерів і союзників України", - відреагувала мер Берліна.

Наразі служба держбезпеки Управління державної кримінальної поліції проводить розслідування для з'ясування обставин.

Український посол Андрій Мельник підтвердив німцям, що ті спілкувалися з несправжнім мером Києва.

Крім того, за даними Bild, схожий інцидент трапився в Мадриді. Там теж хтось видавав себе за Кличка.

"Справжній" Кличко сказав Bild в п'ятницю ввечері: "Шановна Франциско Ґіффай , я тільки що дізнався, що вам і меру Мадрида надійшов фейковий дзвінок. Хтось видавав себе за Віталія Кличка, але це був не я. Я сподіваюся, що незабаром ми зможемо поговорити телефоном по моїх офіційних каналах. Мені і перекладач не потрібен...".

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни кинули всі сили на захоплення Донбасу. 24 червня стало відомо про наказ ЗСУ залишити розбиті позиції у Сєвєродонецьку і відійти на більш укріплену територію, на що захисникам знадобиться кілька днів.

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Про відступ ЗСУ з Лисичанська поки мова не йде.

В ОП переконують, що військових вдалося вивести з Гірського та Золотого ще до того, як кільце там замкнулося.

Окупанти мають намір оточити ЗСУ в Луганській області.

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