Німецький військовий Міха вважає, що Україна може виграти цю війну проти Росії

Німецький військовий, який воює в Україні після повномасштабного нападу Російської Федерації, розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він закликав Берлін посилити військову підтримку Києва

Про це пише Bild.

"Ми можемо виграти цю війну, якщо федеральний уряд нарешті підніме свою дупу. І ви можете це передати пану Олафу Шольцу, щоб він нарешті перестав протирати штани, проявив ініціативу і щось зробив", – заявив 32-річний німецький легіонер Міха

Він розкритикував передачу ЗСУ семи самохідних гаубиць, тому що у Німеччини є військовий і виробничий потенціал для допомоги Україні.

"Це нічого! Що таке сім самохідних гаубиць для такої великої країни?"- обурений військовий.

За його словами, ситуація на Донбасі "дуже напружена", а через тактичні успіхи окупантів президент РФ Володимир Путін може знову спробувати захопити всю Україну.

"Ми завжди очікуємо нового наступу. Ходять чутки, що після Донбасу і Луганська росіяни знову хочуть атакувати Харків. Я говорю про це голосно і чітко. Я так відчуваю, що незабаром тут все по-справжньому вибухне, дійсно так", - розповів Міха.

Водночас він вказав, що тактичний відступ українських військових на окремих напрямках не є програшем. Йдеться, зокрема, про Сєвєродонецьк.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай ще на початку червня розповів, що в Сєвєродонецьк прибули бійці "Інтернаціонального легіону". За словами терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, саме вони допомогли провести контрнаступ в місті.

Пізніше воїни "інтернаціонального легіону" показали, як беруть участь у боях проти російських окупантів на боці України в Сєвєродонецьку.

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