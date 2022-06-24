Успіх російських окупантів в Луганської області має всі шанси перерости з тактичного в оперативний.
Таку думку висловив радник глави ОПУ Олексій Арестович.
За його словами, українське командування вивело всіх солдатів з оточення, що намітилося, в Гірському і Золотому (південніше Лисичанська) ще до того, як кільце там замкнулося.
Арестович зазначив, що противник активно просувається до траси "Бахмут - Лисичанськ", маючи намір замкнути українські війська в котел в Луганській області. Виведення українських військ з Сєвєродонецька радник глави ОПУ не підтвердив.
Арестович додав, що найбільшу небезпеку зараз становить Ділянка від Білої Гори (на південний схід від Лисичанська) до Бахмутського напрямку.
"Там вони дійсно прорвалися і на широкому фронті йдуть вперед", - сказав він.
Нагадаємо, українським військовим доведеться покинути Сєвєродонецьк. Інфраструктура міста повністю знищена, пошкоджені або зруйновані 90% будинків. Глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай підтвердив, що рішення щодо відведення військ вже прийнято.
На передовій у Сєвєродонецьку зараз перебувають і бійці ЗСУ, і Нацгвардія.