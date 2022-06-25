Аби повністю ізолювати Лисичанськ, російським окупантам потрібно буде перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута та Сіверська.

Українські війська збережуть свою оборону навколо Лисичанська і продовжать виснажувати російські війська, які зіштовхнуться з проблемами, намагаючись оточити місто.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські військові займуть височину в Лисичанську, що може дозволити їм деякий час відбивати російські атаки, якщо росіяни не зможуть їх оточити чи ізолювати", – пише ISW.

Експерти додають, що росіянам у Сєвєродонецьку необхідно буде створити переправи через річку зі сходу, що потребуватиме додаткового часу та зусиль.

Аби повністю ізолювати Лисичанськ, російським окупантам потрібно буде перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута та Сіверська.

"Російські війська, імовірно, зіткнуться з проблемами при завершенні великого оточення навколо Лисичанська через невдалу спробу переправитися через річку в Білогорівці на північний захід від Лисичанська на початку травня. Українські війська, імовірно, проведуть свідомий відхід із Лисичанська, якщо російські війська загрожуватимуть українським опорним пунктам у цьому районі", – вважають експерти ISW.

Аналітики прогнозують, що російські війська, швидше за все, нададуть перевагу завершенню оперативного оточення Лисичанська з боку Лимана в майбутньому, а не наземному штурму Слов'янська.

"Російські війська продовжують обстрілювати Сіверськ, імовірно, намагаючись перерізати українські логістичні маршрути до Лисичанська", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, відведення Збройних сил України з Сєвєродонецька триватиме кілька днів, оскільки там знаходиться безліч підрозділів. При цьому, про відступ українських військових з Лисичанська мова поки не йде.

Відомо, що російські війська за підтримки авіації наступають в усіх напрямках в районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

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