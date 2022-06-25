Вранці, 25 червня, окупанти атакували українські міста з повітря, землі та моря. Наразі відомо про удари по Житомирській, Львівській, Чернігівській області. Дніпропетровська область - під артилерійським вогнем.
Ракетний обстріл Житомирської області
З території Білорусі ворог запустив 24 ракети по Житомирщині. За словами мера Житомира Сергія Сухомлина, були обстріляні військові об'єкти у місті та околицях.
Загинув один військовослужбовець, ще один отримав поранення.
Про постраждалих наразі невідомо.
Як писав Беларускі Гаюн, російські пілоти вдалися до хитрощів: били з літаків на білорусько-українському кордоні, щоб українські сили не могли вдарити у відповідь.
Удар по Чернігівській області
Близько 5:00 суботи російські окупанти завдали ракетних ударів з літаків і землі по військовому селищу Десна Чернігівської області. Всього загарбники випустили 20 ракет з території Білорусі.
Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури. Попередньо - без втрат.
Вибухи у Львівській області
Російські війська випустили з Чорного моря шість ракет по військовому об'єкту у Яворівському районі Львівської області, дві вдалось збити.
Внаслідок ракетного удару четверо постраждалих - одна людина отримала травми середньої важкості, троє - легкої.
Артобстріл Дніпропетровщини
Окупанти вчергове обстріляли Криворізький район з артилерії. Під вогонь потрапила приватна ділянка; серед постраждалих - 60-річна жінка.
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