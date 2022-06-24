За його даними, російські війська за підтримки авіації наступають по всіх напрямках у районі Сєвєродонецька і Лисичанська.

Російські війська наступають по всіх напрямках у районі Сєвєродонецька і Лисичанська, застосовуючи авіацію і ракети "Точка-У".

Про це розповів в коментарі Радіо Свобода голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко.

"Авіація працює, Точки-У, працює весь набір артилерії. Наступ по всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут-Лисичанськ. І по Сєвєродонецьку також, навколишні села – Синецький, Павлоград, Сиротине, Боровське. Скрізь обстріли, бойові дії", – повідомив Власенко.

За його словами, українські війська все ще перебувають у Сєвєродонецьку, на вихід з міста знадобиться час.

"Це не питання години або дня. Це може зайняти деякий час", – сказав він.

Також Власенко додав, що про відступ українських військових з Лисичанська наразі не йдеться.

На сьогодні, за підрахунками Власенка, у Сєвєродонецьку залишається близько 7-8 тис. жителів, у Лисичанську – 10 тис. До широкомасштабного вторгнення Росії в кожному з цих міст проживали по 100 тис. людей.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові позиції. Водночас ні в Генштабі, ні в Міноборони про такий наказ наразі не повідомляють.

Вас також можуть зацікавити новини: