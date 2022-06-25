Росіяни намагалися зайти у Лисичанськ із півдня та блокувати місто.

Загарбники усе ще здійснюють атаки на промзону Сєвєродонецька і намагаються увійти в Лисичанськ.

Про це в Фейсбуці повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"24 червня росіяни атакували промзону Сєвєродонецька, намагалися зайти у Лисичанськ із півдня та блокувати місто. По Лисичанську завдали авіаудар. Сєвєродонецьк потерпав від артилерії. Зокрема, села Синецький та Павлоград, територія Сєвєродонецького об’єднання "Азот" та "Склопластика". Також обстріляні Вовчоярівка, Білогорівка та Лоскутівка", – йдеться в повідомленні.

У лікарні Дніпра рятують життя двох дітей і матері з Малорязанцевого під Лисичанськом. Усіх трьох членів родини медики госпіталізували до Дніпропетровської дитячої обласної лікарні. Поранення вони отримали у четвер. Серед них – діти 2012-го та 2016-го років народження. Їм надається висококваліфікована допомога, зазначив Гайдай.

Він додав, що в районах Метьолкіного, Сиротиного та Воронового російська армія проводить штурмові дії аби витиснути підрозділі українських військових із зазначених районів.

Крім того, вчора в Лисичанську знайдено тіло чоловіка без ознак життя, який потрапив під ворожий обстріл.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай заявив, що захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові позиції. Водночас ні в Генштабі, ні в Міноборони про такий наказ поки не повідомляють.

Відведення Збройних сил України з Сєвєродонецька триватиме кілька днів, оскільки там знаходиться безліч підрозділів.

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