"Мета Департаменту Маска – не скоротити допомогу Україні, а поквитатися з командою Байдена", - міжнародник Максим Ялі

Кандидат політичних наук, академік Академії політичних наук України, професор Національного авіаційного університету Максим Ялі розповів УНІАН, чим займатиметься Ілон Маск в адміністрації Трампа, та чи загрожує це чимось Україні.

В США після завершення президентських перегонів триває формування нової адміністрації. 13 листопада стало відомо про ряд майбутніх призначень, а також створення нового Департаменту з питань урядової ефективності для проведення аудиту уряду. УНІАН поговорив з політологом-міжнародником Максимом Ялі про те, що стоїть за такими призначеннями та чи варто перейматись Україні.

Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив ряд майбутніх призначень своєї команди. Зокрема, у цьому переліку - новий Департамент з питань урядової ефективності (DOGE) - для аудиту всього федерального уряду. Його очолюватимуть мільярдер Ілон Маск та бізнесмен Вівек Рамасвамі. Що це за департамент і що означає поява таких одіозних осіб в американській владі?

Призначення Ілона Маска, враховуючи роль, яку він зіграв в кампанії Дональда Трампа - цілком очікуване. В принципі, я абсолютно не здивований.

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По-перше, Трамп ще раніше анонсував, що буде його призначати. По-друге, нове міністерство покликане реформувати бюрократичну систему Сполучених Штатів, яку критикують і великий бізнес, і Ілон Маск, і сам Дональд Трамп (адже варто пам’ятати, що Трамп не є системним політиком, а є насамперед бізнесменом). Приміром, Маск раніше казав про складнощі роботи з бюрократією, що там існує занадто багато федеральних агенцій, які дуже сповільнюють та ускладнюють роботу бізнесу.

Тобто, реформування цієї системи - це і є головна мета. І логічно, що для цього необхідні були люди з-поза неї, бізнесмени, які мають серйозний досвід у роботі з бюрократією, знають всі її вади і перепони, які вона створює, що робить американський бізнес неконкурентноспроможним з тим самим Китаєм, який є ключовим викликом для США. Тому, в принципі, абсолютно не здивований…

А Рамасвамі, інші одіозні персони, про які також йдеться?

Треба розуміти, що всі ці особистості, які призначаються, мають один головний критерій для отримання посади – не якісь професійні якості (хоча й вони теж), а персональну лояльність.

Наприклад, в Сполучених Штатах вже особливо критикують призначення телеведучого на посаду очільника Пентагону. Там усі на вухах – такий ґвалт стоїть. Але все не грає ніякої ролі, коли головне – як ти захищав Дональда Трампа.

Тобто всі рішення – я маю на увазі рішення, які прийматимуться в контексті України – будуть залежати від настроїв і позиції Трампа. Жоден інший політик не буде відігравати ключову роль на будь-якому напрямку.

Але щодо Департаменту Маска ви сказали, що логічно призначати саме бізнесменів для аудиту американської бюрократії…

Саме це міністерство може бути виключенням через ті проблеми, рішення яких воно передбачає. Тому його очолять такі особи. Адже це стосується насамперед внутрішньої політики США, роботи бюрократії Сполучених Штатів, тобто, жодним чином не зачіпає Україну.

А якщо мова про опосередкований вплив на нас, приміром, стосовно виділення Україні пакетів допомоги?

Департамент та аудит, який він проводитиме, може мати вплив насамперед на чиновників Адміністрації Байдена і взагалі попередньої команди, які там залишалися. Тому що, як можна побачити, там, у цих пакетах допомоги, є значні похибки. Ось, нещодавно перерахували, і виявилося, що ще два мільярди можуть надати Україні… Бо, якщо перерахувати все, що нам надавали, враховуючи принцип амортизації зброї, що дають стару, а записують ціну як нову, з’являються такі "похибки". І це лише на декількох пакетах.

Тобто, в принципі, що стосується допомоги нам, може бути як мінус, так і плюс. Але внутрішні розбірки 100% будуть.

Та їх мета - не скоротити допомогу Україні, якось покарати Україну, а насамперед - поквитатися з командою Байдена, з ним особисто. Трамп зараз буде мститися, і багато кому буде "прилітати".

А чи не виглядає поява нового департаменту, як створення міністерства "під людей", а не заради самого міністерства?

Ні, не виглядає. В США дійсно забагато бюрократії. І це давно критикували не лише Трамп і не лише Маск. Це зрозуміло. Зараз, у нових перегонах з Китаєм, в яких Сполучені Штати відстають, оці бюрократичні перепони зжирають час. А в новітніх технологіях, в питаннях оподаткування, зокрема обігових коштів, це відіграє величезну роль.

Радше за все, на мій погляд, Маск, можливо, сам обрав собі, що він хоче і де хоче долучитись, як зазвичай і може відбуватись з людиною з таким статусом, яка приходить в держуправління. Це ж не держслужбовець на зарплаті уряду все життя, а найбагатша людина в світі. І, як то кажуть, заманити таку людину в державний сектор достатньо проблематично. Вона погодиться бути, так би мовити, лише вільним художником. Тому сама обирає собі напрямок роботи.

Чи, на вашу думку, можлива поява ще якихось нових міністерств, які Дональд Трамп, потенційно, може утворити, увівши туди своїх прибічників?

Це як гадати на кавовій гущі. Про це знає лише Трамп. Немає жодного сенсу робити подібні припущення.

Таня Поляковська