Критики Байдена звинувачують його в тому, що він не зрозумів, що його послужного списку самого по собі недостатньо для перемоги на виборах.

Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден шкодує про своє рішення знятися з виборів-2024. Американський лідер вважає, що якби продовжив участь у перегонах, міг би вибороти перемогу над опонентом Дональдом Трампом.

Про це пише The Washington Post. Байден і деякі з його помічників досі вважають, що він повинен був залишитися в президентській гонці, незважаючи на невдалий виступ на дебатах і низькі результати опитувань, які спонукали демократів тиснути на нього, щоб він відмовився від участі в перегонах. Сам президент і вищезгадані помічники в останні дні говорили людям, що він міг би перемогти Трампа, стверджують джерела, які говорили на умовах анонімності.

Помічники Байдена кажуть, що чинний президент США намагався не покладати провину на демократку Камалу Гарріс або її кампанію за провал на виборах.

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Але багато демократів звинувачують у поразці Гарріс наполегливість Байдена, який так довго залишався у перегонах, через що Гарріс мала трохи більше трьох місяців на передвиборчу кампанію. Інші ж стверджують, що Байден підірвав свій власний меседж, намагаючись утриматися на посаді президента замість того, щоб прокласти шлях для молодої групи антитрампівських демократів, які могли б повести країну в майбутнє

"Байден балотувався, обіцяючи, що він буде перехідним президентом і, по суті, матиме один термін, перш ніж передати владу іншому поколінню. Я думаю, що його балотування знову порушило цю концепцію – концептуальну основу теорії, що він покладе край привабливості Трампа, переможе трампізм і відкриє нову еру", – сказав сенатор Річард Блюменталь (Коннектикут).

Критики Байдена звинувачують його в тому, що він не зрозумів, що його послужного списку самого по собі недостатньо для перемоги на виборах, що йому потрібно розповісти історію, яка б викликала резонанс в Америці. Президент США був настільки переконаний, що головним пріоритетом виборців є американська демократія, що часто робив її центральним меседжем своєї передвиборчої кампанії.

Вибори у США: останні дні президентства Байдена

Вибориу США 2024 року ознаменувалися швидкою передвиборчою кампанією демократів. Лише за кілька місяців до голосування Джо Байден зняв свою кандидатуру – новою кандидатурою від Демократичної партії стала Камала Гарріс. У підсумку вона значно поступилася своєму конкурентові Дональду Трампу. Його інавгурація відбудеться вже 20 січня 2025 року.

В останні тижні своєї роботи чинна адміністрація намагатиметься, зокрема, використати всі схвалені раніше кошти на допомогу Україні. Останнім часом Пентагон оголошує великі пакети допомоги. Новий можуть оголосити вже 30 грудня. Очікується, що його сума складе близько 1,25 мільярда доларів.

Крім того, у ЗМІ пишуть, що Байден готує російському правителю Володимиру Путіну "прощальний подарунок" у вигляді великих санкцій проти російського енергетичного сектора.

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