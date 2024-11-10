Республіканці отримали більшість у Сенаті та можуть виграти боротьбу за Палату.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп забрав останній "хиткий" штат – Арізону, під час виборів президента, пише Reuters.

"Республіканець Трамп, який отримав 270 голосів колегії вибірників, необхідних для перемоги в Білому домі до ранку в середу, тепер має, як очікується, 312 голосів проти 226 у Гарріс", – відзначають журналісти.

Таким чином Трамп здобув виборників в усіх семи "хитких" штатах. Зазначається, що він набрав 74,6 мільйона голосів по всій країні (50,5%) проти 70,9 мільйона у Гарріс (48%). Крім того, республіканці отримали більшість у Сенаті, а за Палату представників ще триває боротьба. Там поки що також лідирують республіканці.

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Вибори в США: інші важливі новини

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп ухвалив рішення не брати до своєї нової адміністрації екс-посла США Ніккі Гейлі та екс-держсекретаря Майка Помпео. Обидва політики виступали за підтримку Україні у війні проти Росії.

Тим часом радник очільника ОП Михайло Подоляк вважає, що Трамп не буде підтримувати ініціативи Путіна, адже це може завдати удару по його особистій репутації.

Водночас віцепрезидентка США Камала Гарріс, як пише Newsweek, після програшу на президентських виборах може стати суддею Верховного суду США. Ймовірно, Байден може поспішити з цим рішенням, щоб встигнути до повернення Трампа у Білий дім.

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