Зазначається, що санкції можуть допомогти сформувати економічну та зовнішньополітичну спадщину Байдена до інавгурації Трампа.

Президент США Джо Байден розглядає можливість введення нових великих санкцій проти російського енергетичного сектора. Це буде прощальний удар його адміністрації фінансовій війні проти Володимира Путіна.

Видання The Washington Post пише, що цей крок також дасть команді обраного президента Дональда Трампа більше важелів впливу в переговорах із Путіним про припинення війни в Україні.

За інформацією кількох джерел, санкції будуть спрямовані на "тіньовий флот", а також на російських експортерів нафти, які до сих пір не потрапили до "чорного списку". Зазначають, що розглядають навіть відкликання ліцензії, яка дає змогу банкам опрацьовувати операції з російськими енергоносіями. Якщо санкції буде запроваджено, то обмеження можуть допомогти сформувати економічну та зовнішньополітичну спадщину Байдена до інавгурації Трампа.

Відео дня

"Метою нових великих санкцій має бути двозначне зниження експортних доходів протягом шести-дванадцяти місяців", - сказав Пітер Гаррелл, колишній старший директор адміністрації Байдена з міжнародної економіки. "Навіть якщо удар буде значним, Росія продовжить отримувати значні доходи від експорту. Санкції - це ітеративна гра, в якій ви шукаєте послідовні базові удари. Додаткові енергетичні санкції можуть стати солідним дублем".

Високопоставлений представник адміністрації назвав ці зусилля необхідними для того, щоб Україна опинилася в "найкращому можливому становищі" для самооборони і ведення переговорів про мир на "справедливих" умовах.

"Ця дія стане ще одним кроком на шляху до досягнення цієї мети", - сказав чиновник.

Стеля цін, яку встановив Захід, обмежила доходи Кремля від продажу енергоносіїв, але Росія продовжує шукати незахідні ринки для експорту, щоб обійти обмеження, особливо в Китаї та Індії.

"Якщо пакет санкцій призведе до того, що частина російських барелів зникне з ринку, це, вочевидь, трохи вплине на світові ціни, але я думаю, що це буде скромно", - повідомило джерело, зазначивши зниження цін на газ і збільшення видобутку. "Тому я думаю, що зараз ми перебуваємо в тому періоді, коли ринок може впоратися з виходом енергоносіїв з ринку".

У міру того, як спливає термін повноважень Байдена, притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України залишається одним із пріоритетних завдань.

"Очевидно, що енергоносії залишаються найбільшим джерелом доходів Росії для фінансування її війни", - сказав Гаррелл. "І крок до посилення санкцій став би приємним завершенням санкційної кампанії Байдена проти Росії".

Економіка Росії - останні новини

Аналітики зазначили, що Центральному банку Росії не вдається стримати інфляцію, незважаючи на підвищення ключової ставки до 21%. У листопаді загальна інфляція становила 8,9% у річному вимірі, а базова інфляція - 8,2%.

Серед ключових чинників - майже двозначне зростання заробітної плати, військові витрати, знецінення рубля та зростання кредитування приватного сектору на 61%, або майже 650 мільярдів доларів, із середини 2022 року. У грудні Центробанк, ймовірно, продовжить посилювати монетарну політику, а ринки очікують підвищення ставки ще на 200 базисних пунктів, вважають фахівці.

Вас також можуть зацікавити новини: