Головною фігурою з нового списку санкцій став кіпрсько-російський бізнесмен Ігор Зименков, який разом зі своїм сином Джонатаном допомагав постачати Росії зброю.

Міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії та ввело обмеження проти 10 фізосіб і 12 компаній, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом.

Як говориться в прес-релізі відомства від 1 лютого, санкції торкнулися громадян Латвії, Сінгапуру, Росії, Ізраїлю, Узбекистану і Кіпру, а також компаній з Сінгапуру, Ізраїлю, Латвії, Кіпру та Болгарії.

"Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) ввело блокуючі санкції проти 22 фізичних осіб і організацій в ряді країн, пов'язаних з мережею для обходу санкцій на підтримку російського військово-промислового комплексу", - йдеться в повідомленні.

Мінфін США вказав, що головними організаторами мережі з обходу антиросійських санкцій є кіпрсько-російський бізнесмен Ігор Зименков, а також його син Джонатан.

Вашингтон вважає, що саме за їхньої допомоги Росія отримала можливість імпортувати високотехнологічне обладнання та зброю для ведення війни в Україні після 24 лютого 2022 року. Також учасники "мережі Зименкова" підтримували відносини з "Рособоронекспортом" та "Ростехом" всупереч тому, що ці компанії вже знаходяться під західними санкціями.

Санкції проти Росії - останні ініціативи

26 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти ПВК "Вагнер" й ряду російських чиновників, пов'язаних з приватною військовою компанією.

Також заступник міністра фінансів США з фінансової розвідки та протидії тероризму Брайан Нельсон анонсував, що має намір обговорити зусилля з припинення спроб Росії ухилитися від санкцій та експортного контролю. Вашингтон попередить про це ОАЕ та Туреччину.

Раніше ЗМІ з'ясували, що російські олігархи можуть намагатися обійти Західні санкції за допомогою інвестицій в сектор комерційної нерухомості США.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський союз запровадив вже дев'ять пакетів санкцій проти країни-агресора.

На цей час країни Європейського Союзу працюють над 10-м пакетом санкцій проти Росії, які набудуть чинності в наступному місяці.

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