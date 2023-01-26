Європейський союз планує обмежити експортні ціни на російські нафтопродукти, як це зробили з самою нафтою.

Європейський Союз розглядає можливість введення стелі цін на російські нафтопродукти. Американське видання Bloomberg дізналося, які граничні розцінки можуть встановити.

Так, за даними джерел, знайомих з питанням, Євросоюз має намір обмежити ціну російських нафтопродуктів, які коштують дорожче за нафту, стелею в 100 доларів за барель. Таке обмеження, наприклад, торкнеться дизельного палива.

У той же час експорт нафтопродуктів, які продаються дешевше за саму нафту, обмежать ціною в 45 доларів за барель. Це стосується, наприклад, мазуту.

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Видання зазначає, що поки переговори з цього питання йдуть. Вони ускладнюються тим, що ЄС намагається утримати баланс між двома різними завданнями – обмежити нафтові доходи Росії і запобігти різким стрибкам цін (і тим більше появі дефіциту) на глобальному ринку ключових нафтопродуктів.

Нафтові санкції проти Росії

На початку грудня ЄС затвердив граничні ціни на нафту, що експортується з Росії в треті країни, на рівні 60 доларів США за барель. Двома днями пізніше набула чинності заборона на поставки російської нафти в сам Євросоюз.

З 5 лютого 2023 року набуде чинності заборона на постачання російських нафтопродуктів до країн ЄС. До цього хочуть прив'язати обмеження граничних цін на поставки російських нафтопродуктів в треті країни, як це зробили з нафтою.

На цьому тлі російська нафта сильно подешевшала порівняно з нафтою з інших країн.

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