Ізраїль, схоже, знаходиться за півкроку від того, аби розпочати масштабне наземне вторгнення в Сектор Газа.

Бійці ізраїльської армії вже незабаром побачать сектор Газа з середини. Таку заяву зробив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант під час зустрічі з військовими поблизу кордону з сектором, пише CNN.

"Ви зараз бачите Газу здалеку, незабаром ви побачите її зсередини. Команда буде", – сказав він солдатам.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху теж напередодні відвідав одну з частин ЦАХАЛу, що стала табором біля кордону з Газою. "Весь народ Ізраїлю стоїть за вами, і ми завдамо сильного удару нашим ворогам, щоб ми могли досягти перемоги. До перемоги! Готові?" – виголосив очільник уряду перед солдатами.

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Командувач Південного командування Армії оборони Ізраїлю генерал-майор Ярон Фінкельман побував на іншій ділянці кордону і висловився у схожій манері.

"Це маневрування переведе війну на бік ворога, і ми переможемо на їхній території. Ці маневри будуть довгими, важкими, напруженими, але у нас є найкращі командири та бійці, яких може запропонувати ЦАХАЛ", – сказав він.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, США вплинули на формування ізраїльського плану із проведення наземної операції в Секторі Газа. Спершу ізраїльські військові говорили, що завдадуть "скоординованих ударів з повітря, моря та землі" для знищення терористів у Секторі Газа. Але пізніше представники ЦАХАЛу заявили, що наземний наступ може відрізнятись від очікувань: початися пізніше і триватиме довше.

На цьому тлі президент США Байден виступив із промовою і закликав американський парламент підтримати план допомоги Ізраїлю та Україні, який він незабаром подасть на розгляд. Він наголосив, що в інтересах Америки, аби і ХАМАС, і Росія зазнали поразки у своїй агресії.

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