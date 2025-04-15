Крім того, російський розвідник звинуватив Європу в ескалації ситуації навколо України.

Росія вимагає, щоб майбутня мирна угода щодо України передбачала її без'ядерний статус, а також визнання суверенітету "кордонів" Росії, зокрема з урахуванням окупованих територій.

Про це заявив директор Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ Сергій Наришкін, передають російські пропагандистські ЗМІ.

"Мирне рішення в Україні передбачає її без'ядерний статус, скасування дискримінаційних законів та визнання суверенітету кордонів РФ", - заявив Наришкін.

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Він також зазначив, що РФ та Білорусь нібито фіксують підвищення військової активності НАТО біля кордонів. Наришкін вважає, що країни Європи нібито підвищують рівень ескалації навколо України цими діями.

Крім того, очільник СЗР заявив, що Росія "відчуває прагнення США зрозуміти першопричини української кризи".

Що передувало

Із поверненням Дональда Трампа до Білого дому у 2025 році дипломатія США щодо війни в Україні набула багатоканального характеру. Його команда веде одночасно кілька діалогів з РФ.

Спецпредставник Стів Віткофф періодично відвідує Росію. Кремль називає зустрічі "продуктивними", хоча конкретних домовленостей не досягнуто.

Секретні й технічні контакти тривають у Саудівській Аравії та Туреччині. Обговорюють припинення вогню, але РФ не йде на поступки.

Публічна риторика Трампа суперечлива: він засуджує атаки на цивільних, але уникає прямої критики Путіна, називаючи війну "трагедією".

Така стратегія викликає занепокоєння: критики вважають, що Росія використовує багатоформатність переговорів, щоб виграти час, поки готує новий наступ.

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