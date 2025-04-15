Путін робить ставку на повну перемогу і чекає моменту істини на фронті влітку, - CNN

Натомість Трамп повторює безглузді російські виправдовування причин кривавого удару по центру Сум.

Поки президент США Дональд Трамп називає кривавий російський удар по Сумах "помилкою", війна на українському фронті розвивається за планом правителя РФ Володимира Путіна, пише CNN.

"Мені сказали, що вони зробили помилку", - так Трамп прокоментував ракетний удар РФ по центру Сум, який передбачав використання касетних боєприпасів для максимальних жертв серед мирного населення.

Росіяни застосували ракети типу "Іскандер", відомі своєю точністю. Використання одразу двох ракет може свідчити про цілеспрямованість дій, а також про намір уразити рятувальників, які прибувають на місце першими. Малоймовірно, що Кремль вважає це помилкою, адже подібна тактика стала звичною. Деякі прихильники РФ могли намагатися переконати Трампа, що це був "помилковий" інцидент.

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Цей напад болісно підкреслив безрезультатність дипломатичних зусиль США. У соціальних мережах Трамп зазначив, що Росія має почати рухатися до миру, однак не вказав ані строків, ані конкретних наслідків, окрім запровадження вторинних санкцій на покупців російської нафти.

Президент уже неодноразово виступав із подібними заявами - засуджував атаки на цивільне населення, але водночас акцентував увагу на загальній трагедії війни, а не на конкретних злочинах, таких як нещодавнє вбивство дев’яти дітей на майданчику в Кривому Розі.

Путін навмисно заплутує дипломатів

На жаль, дипломатичні зусилля дедалі більше виглядають як "карусель" безрезультатних контактів. Спецпредставник Трампа у зовнішній політиці Стів Віткофф неодноразово відвідує Росію, а офіційна особа Кремля назвала його останній візит до Санкт-Петербурга "продуктивним". У Саудівській Аравії тривають перемовини на високому рівні щодо припинення вогню, а минулого тижня у Туреччині почалися технічні зустрічі для відновлення дипломатичних відносин.

Окремий вектор переговорів - домовленості між США та Україною щодо рідкоземельних мінералів, які, за повідомленням CNN, майже повністю вигідні Білому дому.

Щодо мирного врегулювання, то 30-денне обмежене перемир’я навколо енергетичної інфраструктури закінчується, так і не ставши реальним кроком до зниження напруги. Наразі адміністрація Трампа намагається звести безліч перемовин до єдиного процесу, що міг би привести до тривалого миру, але результати поки розмиті.

Критики вважають, що Росія навмисно заплутує дипломатичну ситуацію, щоби виграти час. Путін, за їхніми словами, вважає Трампа надто вразливим до відволікання і покладається на його небажання йти на жорсткі заходи. Диктатор очікує цього літа змінити хід війни на свою користь на фронті.

Наступ на Суми, окрім військових цілей, має на меті втягнути українські сили в оборону на новому напрямку. Паралельно російські війська поступово просуваються в районі Запоріжжя. Українська розвідка повідомляє про накопичення сил РФ, які, ймовірно, чекають поки земля висохне, щоб почати весняний наступ, який частково вже триває. Брак артилерійських боєприпасів лише підсилює загрозу.

Видання зазначає, що наближається момент істини. Росія робить ставку на повну перемогу і не зацікавлена в замороженні конфлікту. Умови дедалі більше складаються на її користь: економічний тиск на Захід, ресурсні труднощі в Україні, та дипломатична невизначеність - все це працює на Москву.

Тим часом дипломатичне "колесо" продовжує обертатися, дедалі більше заплутуючи шляхи до справжнього миру. Путін, схоже, впевнений, що серйозного покарання з боку США не буде.

Російський удар по Сумах

Вранці у Вербну неділю, 13 квітня, російські окупаційні війська атакували Суми балістикою. Ворог випустив по місту дві ракети типу "Іскандер-М"/KN-23, заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Внаслідок російської атаки, за останніми даними, загинули 35 осіб, з них двоє дітей. Ще 129 людей постраждали.

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