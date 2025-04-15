Лавров про переговори зі США: Непросто узгодити ключові частини мирної угоди

Очільник російського МЗС зауважив, що робота щодо цього триває.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що непросто домовитися зі Сполученими Штатами щодо ключових частин можливої ​​мирної угоди щодо припинення війни в Україні.

"Узгодити ключові компоненти врегулювання непросто. Вони обговорюються", - сказав Лавров в інтерв'ю російській газеті "КоммерсантЪ", відповідаючи на питання про те, чи досягли згоди Москва і Вашингтон щодо деяких аспектів можливої ​​мирної угоди, передає Reuters.

Переговори РФ і США: позиція адміністрації Трампа

Із поверненням Дональда Трампа до Білого дому у 2025 році дипломатія США щодо війни в Україні набула багатоканального характеру. Його команда веде одночасно кілька діалогів з РФ:

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Спецпредставник Стів Віткофф періодично відвідує Росію. Кремль називає зустрічі "продуктивними", хоча конкретних домовленостей не досягнуто.

Секретні й технічні контакти тривають у Саудівській Аравії та Туреччині. Обговорюють припинення вогню, але РФ не йде на поступки.

Публічна риторика Трампа суперечлива: він засуджує атаки на цивільних, але уникає прямої критики Путіна, називаючи війну "трагедією".

Така стратегія викликає занепокоєння: критики вважають, що Росія використовує багатоформатність переговорів, щоб виграти час, поки готує новий наступ.

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