У понеділок президент Китаю Сі Цзіньпін, який перебуває з візитом у Франції, поставився до швейцарської конференції мляво.

Пекін підтримує мирну конференцію з питання війни в Україні, в якій братимуть участь усі сторони на рівному рівні, заявив посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей.

"Китай виступає за своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, схваленої російською та українською сторонами, з рівноправною участю всіх сторін і справедливим обговоренням усіх варіантів миру", - сказав посол, пише Reuters.

Швейцарія проведе переговори під час дводенної конференції високого рівня 15-16 червня, спрямованої на досягнення миру в Україні, на яку Москву не було запрошено. У понеділок президент Китаю Сі Цзіньпін, який перебуває з візитом у Франції, поставився до швейцарської конференції мляво.

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Москва заявила, що не бачить сенсу в мирних переговорах щодо України у Швейцарії, а Київ заявив, що не бачить місця для Росії на саміті, що проходить недалеко від швейцарського міста Люцерн.

Війна в Україні - позиція Китаю

Понад рік тому Пекін висунув документ із 12 пунктів, у якому викладалися загальні принципи припинення війни, але не вдавалися в подробиці.

На той час цей план був зустрінутий прохолодно як у Росії, так і в Україні, в той час як Сполучені Штати заявили, що Китай позиціонує себе як миротворця, але відображає "помилковий наратив" Росії і не може засудити її вторгнення.

Посол Китаю в Росії повідомив, що Пекін готовий продовжувати відігравати свою роль і привносити "китайську мудрість", щоб допомогти "розв'язати кризу".

"Щоб не допустити ескалації і виходу конфлікту з-під контролю, всі сторони повинні докласти спільних зусиль для якнайшвидшого відновлення миру", - цитує "Россия" слова дипломата.

Голова КНР Сі Цзіньпін, який перебуває з дводенним візитом у Франції, рішуче виступив проти критики його країни за тісні відносини з Росією під час війни в Україні. Як пише The New York Times, Сі заявив, що "ми проти того, щоб криза використовувалася для перекладання відповідальності на третю країну, очорнення її іміджу і розпалювання нової холодної війни".

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