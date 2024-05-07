Для російських окупантів цей ліс є перешкодою для походу на Слов’янськ і Краматорськ.

На напрямку Серебрянського лісництва (Луганська область) є досить непогані новини, там ворог поніс "деякі втрати".

Про це сказав військовослужбовець, "Гвардії наступу" Олександр Мамай в ефірі телемарафону. Він зазначив, що зараз не може розкривати деталі, а через певний час офіційні представники розкажуть, що відбулося.

"Поки стоїть Серебрянський ліс, поки стоїть також і Сіверськ, то росіяни не можуть реалізувати свій стратегічно важливий план походу на Слов’янськ і Краматорськ", - наголосив Мамай.

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При цьому підкреслив, що для росіян Слов'янск це ідеологічно дуже важливе місто, бо саме з цього міста все починалося в 2014 році, коли Росія почала війну з Україною.

"Але поки тримається Білогорівка, відповідно тримається Сіверськ, поки тримається Серебрянський ліс, то ворог не може взяти центральну вісь і відповідно вони тиснуть північніше, на Куп’янськ, Терни. Дуже велика була активність в районі Тернів і росіяни намагалися обійти Серебрянський ліс безпосередньо малим кільцем – в районі Тернів. Росіяни традиційно діють двома кільцями, намагаються охопити меншим кільцем по флангах північному і південному і вищим кільцем", - розповів він.

За його словами, ворог поніс величезні втрати в живій силі і бронетехніці під Тернами. При цьому додав, що там ситуація важка і для нас, але росіянам не вдалося закріпитися і підійти до Тернів впритул.

"Тому вони намагаються тиснути ще північніше на цьому зовнішньому кільці в районі Куп’янська. І південний фланг для росіян важливий, тому так активно діють в районі на захід від Бахмута і від Авдіївки, де ворог намагається перерізати трасу Костянтинівка- Покровськ", - повідомив він.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку Силами оборони відбито 7 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів і Ямполівки Донецької області.

Офіцер ЗСУ, кавалер ордену Богдана Хмельницького Микола Мельник зазначав, що росіяни намагаються атакувати то Михайлівку, то Часів Яр, то Серебрянське лісництво. Вони потроху перекидають свої сили та намагаються покращувати своє тактичне положення. Він наголосив, що не можна говорити, що наша система оборони тотальна і незламна, бо якщо говорити про Роботине, то росіяни туди спокійно заходять, але в них немає сил для закріплення.

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