Голова КНР заявив, що він "не стояв біля витоків цієї кризи, не був її стороною і не брав участі в ній".

Голова КНР Сі Цзіньпін, який перебуває з дводенним візитом у Франції, рішуче виступив проти критики його країни за тісні відносини з Росією під час війни в Україні. Як пише The New York Times, Сі заявив, що "ми проти того, щоб криза використовувалася для перекладання відповідальності на третю країну, очорнення її іміджу і розпалювання нової холодної війни".

Він також нагадав, що він "не стояв біля витоків цієї кризи, не був її стороною і не брав участі в ній".

"Це різке зауваження, схоже, було спрямоване головним чином проти Сполучених Штатів, які вважають, що Китай, крім того, що купує величезну кількість російської нафти і газу, продовжує допомагати Москві у війні в Україні, надаючи російським військам супутникові знімки, а також деталі для винищувачів, мікрочіпи та інше обладнання подвійного призначення", - пише видання.

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Під час зустрічі з Сі президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "без безпеки для України не може бути безпеки для Європи". Але при цьому він наголосив, що Франція не перебуває у стані війни з Росією або її народом і не прагне до повалення режиму Путіна. Щодо війни Макрон додав, що Франція і Китай "повинні підтримувати тісний діалог".

Раніше того самого дня глава єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Пекін повинен "використовувати весь свій вплив на Росію, щоб припинити її агресивну війну проти України".

"Необхідно докласти більше зусиль для скорочення поставок до Росії товарів подвійного призначення, які потрапляють на поле бою. І з огляду на екзистенційий характер загроз, що походять від цієї війни, як для України, так і для Європи, це дійсно впливає на відносини між ЄС і Китаєм", - сказала фон дер Ляєн, яка зайняла жорсткішу позицію щодо Китаю, ніж Макрон.

Як зазначає NYT, досить незвично для високопоставленого європейського чиновника описувати війну в Україні як "екзистенційну загрозу" для європейського континенту. Можливо, це відображає поновлення розмов пана Путіна про застосування ядерної зброї.

Крім того, Сі і Макрон спільно закликали до "олімпійського перемир'я" - припинення всіх бойових дій у всіх конфліктах у всьому світі на час проведення Олімпійських ігор у Парижі з 26 липня до 11 серпня.

Візит Сі Цзіньпіна до Європи - що відомо

Уперше за п'ять років президент Китаю Сі Цзіньпін вирушив у європейське турне, плануючи відвідати Францію, Сербію та Угорщину. При цьому, як зазначає FT, зупинки, обрані лідером Китаю, не випадкові. Зі стратегічних та економічних причин Китай дуже хоче порушити єдність як НАТО, так і ЄС, і кожна з трьох країн, які відвідує Сі, розглядається як потенційний важіль для розхитування тріщин на Заході.

6 квітня Сі вже відвідав Францію, де провів переговори з президентом Еммануелем Макроном і головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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