Оголошення мобілізації в Росії шокувало громадян РФ, тисячі людей намагаються стрімко покинути країну.

У Росії після оголошення часткової мобілізації росіяни впали в паніку і шукають можливості її уникнути. Так, громадяни РФ активно скуповують авіаквитки, а в Google шукають, як зламати руку, щоб не взяли в армію.

За даними сайту для покупки авіаквитків aviasales, вартість вильоту в інші країни значно зросла, проте це не завадило панікуючим росіянам викупити всі квитки.

Куди хочуть втекти від мобілізації росіяни

Станом на сьогодні, 21 вересня, розкуплені всі квитки в Єреван, Стамбул і Баку. Квитки в Білорусь росіяни розкупили за годину.

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При цьому, найкоротший рейс до Грузії коштує 120 тисяч рублів, а в Азербайджан - майже 250 тисяч рублів.

На наступні дні ціни на авіаквитки з Росії трохи нижче, але все одно значно перевищують звичайні, а їхня кількість постійно зменшується.

Способи уникнути мобілізації: що "гуглять" росіяни

Також мобілізація в Росії вплинула на запити в Google. Серед найпопулярніших питань росіян виявилися:

куди виїхати з Росії;

відстрочка від армії;

як зламати руку;

як відкосити від мобілізації;

чи можна зараз виїхати з Росії.

У топ-5 російських регіонів за цими запитами входять Московська область, Краснодарський край, Москва, Санкт-Петербург і Чеченська Республіка.

Користувачі мережі вже поділилися новою послугою на Авіто для тих, хто не хоче мобілізуватися до лав армії РФ. Так, пропонують зламати руку, щоб уникнути призову.

Мобілізація в Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на Сході та Півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результати їх проведення. США окремо зазначили, що Росія "за це поплатиться".

Також в РФ, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

У зв'язку з мобілізацією в Росії 21 вересня намічаються протести по всій країні. Водночас Московська прокуратура нагадала росіянам про кримінальну відповідальність за участь у них.

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