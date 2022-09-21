Старт акції протесту - сьогодні, 21 вересня, о 21:00. Мітинги заплановані в центрах багатьох російських міст.

Рух "Весна" оголосив всеросійську акцію протесту проти мобілізації, оголошеної Путіним 21 вересня.

Про це активісти повідомили в Twitter. Вони пропонують громадянам РФ збиратися о 19:00 21 вересня в центрі своїх міст.

"Тепер війна по-справжньому прийде у кожен будинок і кожну сім'ю. Раніше влада казала, що воюють тільки "професіонали" - і що вони переможуть. З'ясувалося, що не перемагають — і на фронт стали набирати ув'язнених. А тепер оголошена мобілізація", - йдеться у повідомленні руху.

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"Це означає, що тисячі російських чоловіків — наших батьків, братів і чоловіків — будуть кинуті в м'ясорубку війни. За що вони будуть вмирати? За що матері і діти будуть проливати сльози? За палац Путіна?"- додають активісти.

Як повідомив Путін у своєму зверненні, в РФ з 21 вересня 2022 року оголошується часткова мобілізація. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності і відповідний досвід.

Міністр оборони РФ Шойгу уточнив, що в ході часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів.

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