Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО не зробив Балтійське море "натовським озером".

Країни Балтійського моря не можуть дозволити собі навіть легкий випадок "морської сліпоти", оскільки порушення морських кордонів не менш важливе, ніж перетин сухопутних.

Про це у колонці для Financial Times пише письменниця Елізабет Бро. Вона нагадує, що днями російські прикордонники прибрали естонські плавучі буї, які позначали судноплавні шляхи у річці Нарва. "Цим простим вчинком Росія продемонструвала свій намір оскаржити ці кордони", - вважає вона.

Голова парламентського комітету у закордонних справах Марко Міхкельсон назвав дії російських прикордонників провокацією, за допомогою якої Москва хотіла перевірити реакцію Естонії та спробувати створити сіру зону на кордонах НАТО.

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Міністерство закордонних справ Естонії заявило, що зняття буїв добре вписується в більш широку картину провокаційної поведінки Росії, в тому числі на кордонах з сусідами. Нещодавно ЗМІ повідомляли, що країна хоче в односторонньому порядку змінити морський кордон з Фінляндією та Литвою.

За словами Бро, багато хто вважав, що вступ Швеції та Фінляндії до НАТО зробив Балтійське море "натовським озером", однак ці інциденти ілюструють хибність такої думки. Авторка зазначає, що неповага до морських кордонів похитне глобальну морську систему. Вона наводить як приклад Китай, який запекло оспорює морські кордони кількох сусідніх країн.

"Попри те, що порушення морських кордонів здається менш драматичним, ніж перетин солдатами сухопутних кордонів, воно не менш важливе. Вони теж визначають, що належить країні. Якщо вони порушуються або змінюються в односторонньому порядку, то водні види діяльності, такі як судноплавство, стикаються з безладом, а правила, на яких країни світу будують своє співіснування, починають хитатися", - додає письменниця.

Колишній посол Литви в НАТО Вітаутас Лешкявічюс розповів їй, що протягом декількох місяців "тіньові" судна погрожували кільком сусіднім країнам, перевозячи нафту через їхні води у ризикований спосіб. Деякі з цих кораблів стоять біля узбережжя Готланду і відмовляються від лоцманської проводки у Великому поясі Данії, що підвищує ризик аварійних ситуацій. "Вони промацують ґрунт як у переносному, так і в прямому сенсі", - сказав він.

Бро зазначає, що будь-які агресивні дії Росії матимуть серйозні наслідки, тому країни Балтійського моря не можуть дозволити собі навіть легкий випадок "морської сліпоти".

"Що Кремль спробує зробити далі? Ще більше змін морських кордонів? Переслідування торгових суден за прикладом Китаю або блокада судноплавства в Балтійському морі під виглядом забезпечення правопорядку?" - запитує вона.

Зазіхання РФ на чужі кордони: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 23 травня російські прикордонники без пояснень зняли естонські плавучі бої. Країна вимагала повернення цих засобів.

Напередодні російські ЗМІ повідомили про намір Москви змінити в односторонньому порядку морські кордони із Литвою та Фінляндією. Незабаром проект цього закону зник з сайту.

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