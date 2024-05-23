Країна вимагає пояснень.

Сьогодні вночі російські прикордонники прибрали з річки Нарва в естонських водах плавучі буї, що використовуються для позначення судноплавних шляхів.

Про це повідомляє Естонська громадська телерадіомовна компанія ERR. Як пояснили у прикордонній службі, Естонія та Росія встановлювали такі буї кожної весни. У 2022 році, вже після початку повномасштабної війни в Україні, вони вирішили встановити їх на літній сезон, щоб рибалки та відпочиваючі на човнах випадково не забрели в російські води.

Цього року Росія заявила, що не погоджується на розташування близько половини з 250 плавучих знаків. У травні Естонія, керуючись законом про державний кородон, встановила у своїх водах перші 50 буїв.

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Близько 03:00 прикордонники виявили, що російські колеги почали знімати плавучі знаки. Загалом було знято 24 знаки, частина з яких належала до спірних. Тепер Департамент поліції і прикордонної охорони очікує від Росії пояснень та повернення буїв.

"Ми чекаємо від Росії доказів того, що місце розташування раніше узгодженого маршруту судноплавства змінилося. Якщо їх не буде надано, ми продовжимо установку буїв", - заявили у відомстві.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що уряд підходить до цього інциденту "тверезо та збалансовано". " І, за необхідності, також у контакті з нашими союзникамию. Ми бачимо більш широку картину, коли Росія своїми діями намагається посіяти тривогу", - додала вона.

Зазіхання Росії на інших сусідів: останні новини

Нещодавно російські ЗМІ звернули увагу на проект постанови російського уряду, згідно з яким країна-агресор хоче в односторонньому порядку змінити кордони в Балтійському морі.

Росіяни заявили, що затверджені в січні 1985 року кордони не відповідають "сучасній географічній обстановці". Вже незабаром цей законопроект видалили.

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