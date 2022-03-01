Україна тримає опір Росії вже шосту добу.

Дипломати десятка країн на знак протесту агресії Росії покинули залу Радбезу ООН з прав людини у Женеві перед виступом глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це повідомляє Spiegel.

Лавров, якого під’єднали по відеозв’язку, зачитав довгу заяву, у якій виправдовував напад на Україну нібито порушенням прав людини з українського боку, пише газета.

Спершу росіянин хотів особисто взяти участь у засіданні. Потім поїздку скасували, посилаючись на блокування європейського повітряного простору для російських літаків.

Під час свого виступу Лавров, цитує видання, заявив про наміри Києва перетворити Україну в "анти-Росію" на "угоду Заходу".

Дипломат висловив й інші пропагандистські кліше, якими Кремль вже шосту добу виправдовує війну проти України й жорстокі вбивства цивільних.

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