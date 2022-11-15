Лавров покинув саміт, ймовірно, щоб уникнути неприємних запитань від Заходу.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров, який очолив російську делегацію на саміті "Великої двадцятки", втік з Балі якраз перед масованою атакою по Україні.

Як свідчать повідомлення у пропагандистських росЗМІ, Лавров розрахував час перед завданням перших ударів по території українських міст і втік з саміту, коли в Україні оголосили повітряну тривогу.

Згідно з роспропагандою, Лавров покинув Балі десь о 15:40 за київським часом.

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Під час саміту російський міністр розповідав лідерам "Групи двадцяти" про "неонацистів" в Україні, звинувачуючи Київ у нібито неготовності сідати з Москвою за стіл переговорів.

Також Лавров звинуватив особисто Зеленського в тому, що той нібито "повчав" Росію: "Ми хочемо побачити конкретні свідчення того, що Захід всерйоз зацікавлений у дисциплінуванні Зеленського і поясненні йому, що так тривати не може, що це не в інтересах українського народу і його самого".

Як відомо, за кілька годин після цього Росія почала масований обстріл українських міст. Лавров втік з саміту, ймовірно, щоб уникнути низки неприємних запитань від Заходу, якого Кремль всіляко намагається переконати у бажанні почати "переговори".

Масований ракетний удар по Україні 15 листопада

Сьогодні, 15 листопада, Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що окупанти випустили по Україні 100 ракет, 73 з них збила ППО. Також збито 10 "шахідів".

Зокрема, у столиці збили 4 ворожі ракети, водночас зафіксовано влучання у три житлові будинки в Печерському районі. Відомо про одного загиблого, але рятувальна операція триває.

Через масовану ракетну атаку уражено близько 15 енергетичних об’єктів в різних областях. Відключено понад 7 млн абонентів у 17 областях та Києві. Енергетики розпочали екстрені відключення світла майже по всій Україні.

В Офісі президента ситуацію назвали "критичною".

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що це наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни. За його словами, ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких країн-сусідів.

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