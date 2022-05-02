Голова МЗС Росії також заявив, що російські військові не підлаштовують війну проти України до певної дати, у тому числі 9 травня.

Міністр закордонних справ Росії заявив, що Москва не вимагає від Зеленського здатися: він повинен наказати військовим припинити опір.

Свої чергові нісенітниці Сергій Лавров озвучив в ефірі італійського телеканалу TgCom24.

"Зеленський може принести мир, якщо він перестане віддавати злочинні накази своїм нацистським батальйонам і змусить їх припинити бойові дії. Ми не хочемо, щоб він здавався, ми хочемо, щоб він віддав наказ припинити бойові дії. Метою не є зміна режиму в Україні... Ми хочемо лише забезпечити безпеку людей на Сході України, щоб їм не загрожувала нацифікація", - сказав Лавров.

Голова МЗС країни-агресора також звинуватив Україну в тому, що ми нібито саботуємо переговори з РФ.

"Київ саботує переговори з Росією, у самого Володимира Зеленського "сім п'ятниць на тижні"", - зазначив Лавров.

Також він додав, що російські військові не підлаштовують війну проти України до певної дати, у тому числі 9 травня.

"Наші військові не планують свої дії до певної дати. Темпи того, що відбувається в Україні залежать від необхідності мінімізації ризиків для цивільного населення та для російських військових", - сказав Лавров відповідаючи на питання, чи оголосить Росія тотальну війну 9 травня.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 5 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. За підрахунками ООН, станом на 28 квітня в результаті дій російських окупантів в Україні підтверджено поіменно загибель 2787 мирних жителя. 3152 осіб було поранено.

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