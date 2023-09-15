Атаки російських безпілотників на порти поблизу Румунії є явною ознакою того, що Росія не хоче, щоб Румунія продовжувала інвестиції в порти на Дунаї і Констанці.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що зараз йдеться про війну між диктатором Володимиром Путіним і суверенною та незалежною демократією.

Він упевнений, що диктатор не може виграти цю війну, пише видання Derstandard.

"Ми повинні підтримати Україну в експорті її зерна. Протягом найближчого місяця ми постараємося збільшити обсяг перевезень через Румунію з двох до чотирьох мільйонів тонн. Тому Румунія вклала значні кошти в порти на Дунаї і Констанці. Атаки російських безпілотників на порти поблизу Румунії є явною ознакою того, що Росія не хоче, щоб Румунія продовжувала ці інвестиції. Ми запровадимо систему попередження про безпілотники для прикордонних районів, щоб румунське населення було набагато швидшим та краще поінформованим. НАТО також залучено", - сказав він.

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Чолаку вважає, що потрібно подумати про механізм в Комісії ЄС, щоб зерно з України пропонувалося в пріоритетному порядку, особливо для країн Африки.

"Політичне лобіювання можна було б здійснювати саме в тих країнах, які купують зерно у Росії. Але, звичайно, ми повинні запропонувати альтернативи", - сказав прем'єр.

Він висловився і з приводу покупки країнами Європи російського газу.

"Деякі країни запросили виключення, коли мова йде про покупку російського газу. Я можу це зрозуміти з економічної точки зору, але з моєї точки зору це помилка. Румунія давно засвоїла урок і тому незалежна від російського газу. Вже тиждень Республіка Молдова також незалежна від російського газу. Тож завжди є рішення, навіть для складних економічних проблем. Ось чому я вважаю, що було б правильно, якби ми заборонили продаж російського газу або російських товарів в ЄС і демократичні держави", - сказав Чолаку.

Прем'єр упевнений, то потрібно повністю заборонити експорт російського газу в Європу.

"Та геть заборонити! Тому що є дуже велика різниця між тим, що ми втрачаємо, а саме невеликим комфортом, і тим, що відбувається в Україні. Ви також повинні мати на увазі, що насправді станеться, якщо Російська Федерація переможе. Хіба ми не створимо можливість для таких людей, як Путін, розмножуватися в інших державах Європи? Я вважаю, що ЄС готується до повної незалежності від російського газу, навіть якщо ціни на газ будуть вищими протягом певного періоду часу", - додав він.

Ситуація в Румунії-деталі

Прем'єр-міністр Марчел Чолаку після неодноразового падіння російських дронів на території країни закликав заспокоїти населення і підкреслив, що Румунія не піддається нападу і немає ніякої небезпеки. Він запевнив, що ситуація під контролем і, що це нормально, коли держава вживає певних заходів.

Румунія готова збивати російські дрони, які будуть представляти для неї загрозу. Про це заявив заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад.

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