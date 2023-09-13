На місці виявлення уламків вже працює спецгрупа для розслідування та експертизи.

Вертоліт Військово-Повітряних сил Румунії, ймовірно, виявив уламки безпілотника, схожого на ті, якими російські окупанти били по Ізмаїльському району Одеської області в ніч на 13 вересня.

Як повідомило Міністерство оборони країни, уламки виявлені в районі міст Нуферу і Вікторія в Тульчинському повіті. "Екіпаж вертольота IAR 330 Puma виявив фрагменти, які можуть належати безпілотнику. Вони розлетілися на десятки метрів", - йдеться в повідомленні

На місці виявлення уламків вже працює спецгрупа для розслідування та експертизи.

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Фрагменти російських безпілотників в Румунії

До теперішнього часу в Румунії виявляють фрагменти російських безпілотників вже втретє. Вперше такий інцидент стався 4 вересня. Зокрема, румунське МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту Російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали і вибухнули на території Румунії.

А в ніч на 13 вересня жителі прикордонних румунський селищ отримали повідомлення із закликом пройти в укриття через загрозу падіння уламків дронів.

При цьому, влада Румунії після цього вирішила посилити безпеку прикордонних з Україною територій.

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