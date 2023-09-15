В районі дельти Дунаю розмістили близько 600 військових та радіолокаційні системи.

Румунія готова збивати російські дрони, які становитимуть для неї загрозу.

Про це заявив заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад, якого цитує Digi24. Країна вжила заходів у зв’язку з частими атаками Росії на українські порти на Дунаї, які розташовані впритул до румунської території. Зокрема, в районі дельти Дунаю розмістили близько 600 військовослужбовців та радіолокаційні системи.

"Ми розгорнули декілька радарів, у нас активована система оборони і ми обговорили із союзниками у НАТО рішення для того, щоби протистояти російській агресії", – розповів генерал Влад.

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Він також не виключає, що Румунія буде застосовувати свою ППО проти російських безпілотників.

"Залежно від рівня загрози ми готові застосувати усі наявні військові засоби для захисту території Румунії", – наголосив генерал.

Падіння російських дронів у Румунії

У травні 2022 року Румунія обмежила польоти біля кордону з Україною на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

4 вересня 2023 року під час атаки РФ по Одеській області на територію Румунії впав один з ворожих дронів. 9 вересня в Румунії виявили уламки ще одного дрона, як і в ніч на 13 вересня. Тоді у прикордонних районах Румунії навіть оголошували повітряну тривогу.

Президент Румунії Клаус Йоханніс сказав, що це "неприпустима ситуація" і серйозне порушення суверенітету країни.

12 вересня стало відомо, що Румунія починає будувати укриття для мешканців села біля Дунаю.

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