Авіатори вже багато знають про бойові літаки F-16.

Українські пілоти впевнені, що зможуть швидко опанувати сучасні американські винищувачі F-16.

Пілот Ростислав Лазаренко, який з 24 лютого 2022 року здійснив вже понад 330 вильотів на винищувачах, заявив, що його колеги готові опанувати нові бойові літаки та застосувати їх у бою, йдеться у репортажі видання "Голос Америки".

"Я знаю, що якщо ці хлопці підуть перевчитися, поки ми тут продовжуватимемо воювати, то вони чисто психологічно не зможуть відпочивати. Вони будуть робити все можливе, щоб якнайшвидше перенавчитися на цю техніку і повернуться", — зазначив український захисник.

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За словами його колеги Олексія, українські пілоти вже багато знають про F-16. Він впевнений, що ці бойові літаки допоможуть подолати переваги російських винищувачів Су-35, оскільки збільшать дальність ураження та дадуть можливість знищувати ворога на окупованих територіях.

"Щодо систем літака, польотів, тактики, техніки – для наших пілотів це не проблема. Як кажуть наші викладачі, треба відчувати літак", — додав авіатор.

Спікер ВПС України Юрій Ігнат заявив, що списки майбутніх пілотів F-16 вже складено. Йдеться про десятки пілотів і авіаційних інженерів.

"Ставка на молодих пілотів, які можуть краще спілкуватися з новими технологіями", — зазначив Ігнат.

Навчання на F-16 - останні новини

Раніше ЗМІ повідомляли, що Данія зможе почати підготовку українських авіаторів вже в серпні. Країна має авіасимулятори для навчання пілотів. В Польщі також вже склали графіки тренувань українських пілотів

15 червня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі перед засіданням в форматі "Рамштайн" заявив, що підготовка українських пілотів на винищувачах F-16 вже розпочалася. Водночас Ігнат цю інформацію спростовує.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що українські пілоти зможуть опанувати винищувачі F-16 набагато швидше, ніж за стандартні півроку - у них на це піде до 4 місяців.

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