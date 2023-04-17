Всі літаки безпечно доставлені на озброєння ЗСУ.

Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29. Перші 4 одиниці були відправлені в березні, а ще 9 вдалося безпечно доставити протягом місяця.

Такою інформацією поділився міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на особистій сторінці на Facebook. Він написав: "13 МіГів вже в Україні. Нам вдалося безпечно перемістити винищувачі, які більше не потрібні Словаччині, що дозволить захистити невинні життя в Україні від російського вбивства. Решта 9 одиниць (4 були перекинуті українськими пілотами в березні) були відправлені з дотриманням максимальної безпеки, і знову величезна подяка всім задіяним силам, оскільки в таких випадках це дійсно важлива і складна логістична операція".

Надь окремо підкреслив, що Україна може обслуговувати МіГ-29. А в Словаччини виникали труднощі з підтриманням винищувачів в робочому стані.

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Передача МіГ-29 Україні: остання інформація

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, завдяки поставкам літаків від Польщі та Словаччини вдалося укомплектувати три бригади винищувачів. Однак для переваги в небі Україні потрібні сучасні багатоцільові літаки.

Польща 13 квітня подала заявку на отримання офіційного дозволу ФРН на відправку МіГ-29 для ЗСУ з колишніх східнонімецьких складів. Берлін схвалив цю ініціативу.

Слідом президент Польщі Анджей Дуда заявив: "Цілком ймовірно, що ми будемо відправляти ці літаки [МіГ-29 в Україну], — те, що залишилося у нас в наявності, — поступово".

Болгарія спростувала заяви ЗМІ про безоплатну передачу винищувачів для ЗСУ. Однак зараз держава працює над заміною частини озброєння і реалізацією тристоронніх угод. Яких саме, не уточнювалося, але вони можуть стосуватися і поставок Міг-29 в Україну.

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