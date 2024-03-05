Франція підтримає пропозицію Чехії щодо постачання сотень тисяч артилерійських снарядів із країн за межами Європейського Союзу.

Президент Франції Еммануель Макрон цього тижня оголосить про обіцянку підтримати пропозицію Чехії щодо постачання сотень тисяч артилерійських снарядів із країн за межами Європейського Союзу для України.

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, до цієї ініціативи приєднаються також Німеччина, Нідерланди та Данія. Макрон обговорить цю пропозицію з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою під час поїздки до Праги, яка відбудеться сьогодні. Очікується, що окрема дискусія міністрів оборони та закордонних справ ЄС щодо узгоддження деталей відбудеться цього тижня.

Боєприпаси для України

Європейські союзники намагаються виконати зобов’язання щодо постачання Києву озброєння, особливо в такий напружений момент війни. ЄС не виконав зобов’язання надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до цього місяця саме тоді, коли країна стикається з критичною нестачею.

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Президент Чехії Петр Павел заявив на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, що його країна виявила 500 000 снарядів калібру 155 мм і 300 000 патронів калібру 122 мм, які можуть бути доставлені протягом кількох тижнів, якщо будуть гроші. Через кілька днів Макрон запросив лідерів обговорити допомогу Україні, включаючи пропозицію Чехії, у Парижі, де Нідерланди погодилися внести 100 мільйонів євро.

Уряд Чехії заявив, що ініціативу підтримують Канада, Данія, Литва та Латвія. Зазначалося, що вони розглядають можливість приєднатися до закупівлі боєприпасів. Крім того, Польща висловила готовність приєднатися до ініціативи.

Платформа закупівлі буде зосереджена на нагальних потребах артилерії. Успіх ініціативи важливий для того, щоб надіслати сигнал Вашингтону та Москві про непохитну підтримку ЄС, сказав один з чеських високопосадовців.

Деякі чиновники ЄС стурбовані тим, що цифри, запропоновані в чеському плані, є надто оптимістичними, враховуючи обмежені запаси пороху. Уряд у Парижі перевіряє, скільки боєприпасів є в наявності, щоб визначити можливе загальне замовлення.

На тлі заяв Макрона про ймовірне відправлення в Україну військ НАТО, Україна наполягала на тому, що її найгострішою потребою є боєприпаси.

Макрон виступав за нарощування виробництва в ЄС, а не закупівель за межами блоку, але не виконав своєї обіцянки два роки тому перетворити Францію на "воєнну економіку". До кінця року країна планує виробляти до 5000 снарядів на місяць, порівняно з 3000 зараз.

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