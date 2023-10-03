Джон Келлі зазначив, що 45-ий президент США зневажає військових та всі цінності країни.

45-ий президент США Дональд Трамп, який має намір знову зайняти крісло глави держави, "цинічно" ставиться до громадян своєї ж країни. Він вважає американських ветеранів "невдахами" і захоплюється диктаторами-вбивцями.

"Людина, яка не хотіла, щоб її бачили в присутності військових з ампутованими кінцівками, тому що "це погано впливає на мене". Людина, яка розмірковувала про те, що наші найдорожчі герої, які віддали своє життя, захищаючи Америку, "невдахи", – розповів колишній глава адміністрації Білого дому Джон Келлі в інтерв'ю CNN.

За його словами, Трамп "не здатний зрозуміти, чому американська громадськість шанує колишніх військовополонених і загиблих в бою". Крім того, екс-президент назвав "невдахами" колишнього сенатора Джона Маккейна, який потрапив у полон під час війни у В'єтнамі, і екс-президента Джорджа Буша-старшого, який під час Другої світової війни був пілотом.

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Крім того, Келлі зазначив, що Трамп негативно висловлювався про жінок, представників різних меншин, національностей та релігійних течій.

"Людина, яка не має жодного уявлення про те, за що виступає Америка, і не має жодного уявлення про те, що таке Америка. Людина, що захоплюється автократами і диктаторами-вбивцями. Людина, яка не має нічого, крім презирства до наших демократичних інститутів, нашої Конституції і верховенства права", – підсумував екс-глава адміністрації Білого дому.

Скандальні заяви Трампа - головні новини

У 2024 році президентські вибори пройду в США. Дональд Трамп знову балотуватиметься, але йому інкримінують кілька звинувачень. Крім того, суд визнав його винним у шахрайстві.

При цьому він кидається гучними, а іноді і образливими заявами про США, Європу і війну в Україні. Так, Трамп звинуватив главу Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі у "зраді" та заявив, що він "заслуговує страти".

Що стосується України, то Трамп обіцяв "закінчити війну за 24 години", закликав "віддати" Росії Крим в обмін на мир та інше.

У свою чергу президент США Джо Байден назвав рух Дональда Трампа загрозою для демократії США.

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