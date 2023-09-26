Колишній президент США і його фірма ввели в оману банки, страхові компанії та інших, значно переоцінивши його активи та перебільшивши його чистий капітал на паперах.

У вівторок, 26 вересня, суд постановив, що попередній президент США Дональд Трамп роками вдавався до шахрайства, будуючи імперію нерухомості, яка привела його до слави та Білого дому.

Про це пише Associated Press. Зазначається, що суддя Артур Енгорон, розглядаючи цивільний позов, поданий генеральним прокурором Нью-Йорка, встановив, що колишній президент і його фірма ввели в оману банки, страхові компанії та інших, значно переоцінивши його активи та перебільшивши його чистий капітал на паперах, які використовувалися для укладання угод і забезпечення фінансування.

Рішення було ухвалене за кілька днів до початку судового розгляду без участі присяжних за позовом генерального прокурора Летиції Джеймс.

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"Крім простого вихваляння своїми статками, Трамп, його компанія та ключове керівництво неодноразово брехали про них у своїх річних фінансових звітах, пожинаючи винагороди, такі як вигідні умови позики та нижчі страхові премії, виявив Енгорон. Це стало порушенням закону, повідомив суддя, відхиливши твердження Трампа про те, що застереження у фінансових звітах звільняє його від будь-яких протиправних дій", – йдеться у матеріалі.

Прокуратура Манхеттена розглядала можливість порушити кримінальну справу проти Трампа, але відмовилася це зробити, змусивши генпрокурора Летицію Джеймс подати до суду на Трампа та вимагати покарання, яке могло б завадити йому та його родині вести бізнес у штаті.

Тепер очікується, що суддя Енгорон проведе судовий розгляд без участі присяжних, який розпочнеться 2 жовтня, перш ніж прийняти рішення щодо решти претензій прокурора і будь-яких покарань, які він може накласти.

"Джеймс вимагає 250 мільйонів доларів штрафу та заборони Трампу вести бізнес у Нью-Йорку, його рідному штаті. За словами Енгорона, суд може тривати до грудня. Адвокати Трампа просили суддю відхилити справу, але він відмовився. Вони стверджують, що прокурор не мала права подавати позов, оскільки немає жодних доказів того, що громадськість постраждала від дій Трампа. Вони також стверджували, що багато звинувачень у позові були обмежені терміном давності", – наголосили журналісти.

Справи Трампа

Наразі американські правоохоронці розслідують одразу кілька справ відносно колишнього президента США Дональда Трампа. Серед звинувачень як шахрайство, незаконне зберігання секретних документів, так і втручання у вибори у 2020 році.

У квітні 2023 року Трампа заарештовували – він прибув до офісу окружного прокурора Манхеттена і перебував під вартою поліції перед очікуваним пред'явленням обвинувачень. Пробув він там недовго.

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