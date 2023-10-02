Позов одного маловідомого конкурента Трампа відхилили без будь-яких пояснень.

Верховний суд США відмовився розглядати позов щодо позбавлення Дональда Трампа права балотуватися на пост президента у наступному році.

Як повідомляє CNN, позов подав маловідомий представник Республіканської партії Джон Ентоні Кастро, який також прагне балотуватися в президенти. Необхідність заборонити Трампу брати участь в передвиборчих перегонах він аргументував тим, що той сприяв "повстанцям", які "жорстоко напали" на Капітолій 6 січня 2021 року.

Справа Кастро проти Трампа спирається на положення 14-ї поправки до конституції США, відповідно до якої будь-який американець не має права займати державну посаду, якщо він "брав участь у бунті чи повстанні" проти влади США або надавав допомогу повстанцям.

Відео дня

Колись 14-ту поправку внесли до конституції США, аби після Громадянської війни колишні конфедерати не могли обіймати державні посади. Однак у новітній історії країни поправку не застосовували.

Верховний суд США відхилив позов без будь-яких коментарів. Однак CNN зазначає, що ця справа є окремою від інших подібних, які подані в суди штатів Міннесота та Колорадо. Там рішення будуть ухвалювати наприкінці цього року, і там перспектив у позивачів істотно більше.

Штурм Капітолію 6 січня 2021 року

Як розповідав УНІАН, програвши Джо Байдену президентські вибори 2020 року Дональд Трамп тривалий час відмовлявся визнавати свою поразку і запевняв своїх прихильників, що у нього буцімто вкрали перемогу, фальсифікувавши результати голосування.

6 січня 2021 року тисячі прихильників Дональда Трампа зібралися в центрі Вашингтона, щоб висловити своє незадоволення результатами президентських виборів. На цьому мітингу Трамп закликав натовп прийти до Капітолію, щоб висловити свою позицію.

Хоча у своїй промові Трамп прямо не закликав до будь-яких насильницьких дій, вже добряче "накручений" натовп взяв штурмом будинок Конгресу. В результаті цієї події загинули шестеро осіб, а для Америки загалом це стало найбільш шокуючою подією від часів теракту 11 вересня 2001 року.

Вас також можуть зацікавити новини: